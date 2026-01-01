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Air Jordan 1 Low SE
Sko til større børn
29% rabat
Klarna tilgængelig ved kassen.
Et ikonisk look, der holder. Denne AJ1 kombinerer det klassiske design fra originalen med førsteklasses materialer, der holder dig i gang hele dagen.
- Vist farve: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
- Stylenr.: IU2269-100
Air Jordan 1 Low SE
29% rabat
Et ikonisk look, der holder. Denne AJ1 kombinerer det klassiske design fra originalen med førsteklasses materialer, der holder dig i gang hele dagen.
Fordele
- Læderet i overdelen giver slidstyrke og struktur.
- Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
- Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.
Produktoplysninger
- Vist farve: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
- Stylenr.: IU2269-100
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan 1 Low SE
29% rabat