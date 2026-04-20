Air Jordan 1 Low SE-sko til mænd

Altid in, altid frisk. Denne Air Jordan 1 Low SE giver dig et stykke Jordan-historie og tradition, der er komfortabel hele dagen. Derudover giver det særlige mærke på pløsen dig mulighed for at mindes din egen historie. Vælg dine farver, og træd ud med den ikoniske profil, der er skabt med en high-end-blanding af materialer og indkapslet Air i hælen.

Vist farve: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/sort

Stylenr.: II9813-600