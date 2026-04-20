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Air Jordan 1 Low SE-sko til mænd - Chile Red/Summit White/Pure Platinum/sort

Air Jordan 1 Low SE

Sko til mænd

29% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Altid in, altid frisk. Denne Air Jordan 1 Low SE giver dig et stykke Jordan-historie og tradition, der er komfortabel hele dagen. Derudover giver det særlige mærke på pløsen dig mulighed for at mindes din egen historie. Vælg dine farver, og træd ud med den ikoniske profil, der er skabt med en high-end-blanding af materialer og indkapslet Air i hælen.


  • Vist farve: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/sort
  • Stylenr.: II9813-600

Air Jordan 1 Low SE

29% rabat

Altid in, altid frisk. Denne Air Jordan 1 Low SE giver dig et stykke Jordan-historie og tradition, der er komfortabel hele dagen. Derudover giver det særlige mærke på pløsen dig mulighed for at mindes din egen historie. Vælg dine farver, og træd ud med den ikoniske profil, der er skabt med en high-end-blanding af materialer og indkapslet Air i hælen.

Fordele

  • Læderet i overdelen giver slidstyrke og struktur.
  • Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
  • Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.

Produktoplysninger

  • Lav krave
  • Vist farve: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/sort
  • Stylenr.: II9813-600

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • MirzaH80495885

    Super passt genau sitzt gutt sehr bequem und sieht top aus !

Air Jordan 1 Low SE-sko til mænd

Air Jordan 1 Low SE

29% rabat

Fuldend looket