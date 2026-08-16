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Air Jordan 1 Low SE-sko til mænd - Off Noir/University Red/Game Royal/Sail

Air Jordan 1 Low SE

Sko til mænd

1.049 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Jordan 1 Low, der er inspireret af originalen fra 1985, har et stilrent, klassisk look, der både er velkendt og alligevel altid friskt. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.


  • Vist farve: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Stylenr.: IO2047-001

Air Jordan 1 Low SE

1.049 kr.

Air Jordan 1 Low, der er inspireret af originalen fra 1985, har et stilrent, klassisk look, der både er velkendt og alligevel altid friskt. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.

Fordele

  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Perforeringerne ved tæerne tilføjer åndbarhed.
  • En solid gummiydersål fremmer greb på forskellige underlag.

Produktoplysninger

  • Lav krave
  • Klassiske snørebånd
  • Vist farve: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Stylenr.: IO2047-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

5 stjerner

  • The best of all best

    paulh424599422

    Very good and very comfortable

  • Versand sehr schnell

    waldemar69195454

    Ales so wie Ich mir vorgestellt habe Prima.

Air Jordan 1 Low SE-sko til mænd

Air Jordan 1 Low SE

1.049 kr.

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