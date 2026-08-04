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Air Jordan 1 Low SE-sko til mænd - Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal

Air Jordan 1 Low SE

Sko til mænd

29% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Jordan 1 Low, der er inspireret af originalen fra 1985, har et stilrent, klassisk look, der både er velkendt og alligevel altid friskt. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.


  • Vist farve: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Stylenr.: IU2268-100

Air Jordan 1 Low SE

29% rabat

Air Jordan 1 Low, der er inspireret af originalen fra 1985, har et stilrent, klassisk look, der både er velkendt og alligevel altid friskt. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.

Fordele

  • Indkapslet Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
  • Ægte læder i overdelen giver slidstyrke og et kvalitetslook.
  • En solid gummiydersål fremmer greb på forskellige underlag.

Produktoplysninger

  • Vist farve: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Stylenr.: IU2268-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (8)

4.9 stjerner

  • Alles super.

    DorisG219113016

    Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.

  • Jättenöjd

    Peter634514800

    Supersnygga skor som jag är jättenöjd med. Passformen är perfekt.

  • Muted Classiness

    JamesR497376264

    Classy and easy to wear any day with the right outfit. Good work shoe since it has style and is way more comfortable than your typical dress sneaker.

Air Jordan 1 Low SE-sko til mænd

Air Jordan 1 Low SE

29% rabat