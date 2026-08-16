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Air Jordan 1 Low SE-sko til mænd - hvid/Iron Grey/Wolf Grey

Air Jordan 1 Low SE

Sko til mænd

1.049 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Jordan 1 Low, der er inspireret af originalen fra 1985, har et stilrent, klassisk look, der både er velkendt og alligevel altid friskt. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.


  • Vist farve: hvid/Iron Grey/Wolf Grey
  • Stylenr.: IX3959-100

Air Jordan 1 Low SE

1.049 kr.

Air Jordan 1 Low, der er inspireret af originalen fra 1985, har et stilrent, klassisk look, der både er velkendt og alligevel altid friskt. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.

Fordele

  • Overdel i blødt læder giver en blød fornemmelse og slidstyrke.
  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Lav krave
  • Klassiske snørebånd
  • Vist farve: hvid/Iron Grey/Wolf Grey
  • Stylenr.: IX3959-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

5 stjerner

  • Compra exitosa

    AlonzoC571508640

    Las zapatillas son espectaculares y muy cómodas. Las recibí en tiempo y forma en la tienda que pedí. Totalmente satisfecho.

  • shirleyv930546665

    Mooie schoen en mooie materialen. Ook leuk twee kleuren veters mogelijk

Air Jordan 1 Low SE-sko til mænd

Air Jordan 1 Low SE

1.049 kr.

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