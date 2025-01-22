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Gode bedømmelser
Air Jordan 1 Low SE-sko til kvinder - sort/hvid/Metallic Silver/sort

Air Jordan 1 Low SE

Sko til kvinder

1.049 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

En low top-sko, der ikke holder lav profil. Friske teksturer giver dig en opdateret AJ1 uden at miste dens ikoniske silhuet og velkendte fornemmelse. Denne all-time favorit er fremstillet i førsteklasses læder og er klædt i Nike Air-stødabsorbering og har et elegant design, der giver dig lidt ekstra glans.


  • Vist farve: sort/hvid/Metallic Silver/sort
  • Stylenr.: HJ7743-010

Air Jordan 1 Low SE

1.049 kr.

En low top-sko, der ikke holder lav profil. Friske teksturer giver dig en opdateret AJ1 uden at miste dens ikoniske silhuet og velkendte fornemmelse. Denne all-time favorit er fremstillet i førsteklasses læder og er klædt i Nike Air-stødabsorbering og har et elegant design, der giver dig lidt ekstra glans.

Fordele

  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Gummiet i ydersålen giver dig slidstærkt greb, der er perfekt til hverdagsbrug.

Produktoplysninger

  • Perforeringer ved tåen
  • Ombukkede kanter
  • Nøgleringen med Jumpman-logo i metal
  • Wings-logo på hælen
  • Broderet Jumpman-logo på pløsen
  • Vist farve: sort/hvid/Metallic Silver/sort
  • Stylenr.: HJ7743-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (55)

4.8 stjerner

  • Daniela467211102

    Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike

  • Parfait

    Nike User

    Parfait ça taille bien trop stylé

  • Toll 😊

    Nike User

    Sieht sehr gut aus 👍 Größe passt

Air Jordan 1 Low SE-sko til kvinder

Air Jordan 1 Low SE

1.049 kr.

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