Air Jordan 1 Low SE-sko til kvinder

En low top-sko, der ikke holder lav profil. Friske teksturer giver dig en opdateret AJ1 uden at miste dens ikoniske silhuet og velkendte fornemmelse. Denne all-time favorit er fremstillet i førsteklasses læder og er klædt i Nike Air-stødabsorbering og har et elegant design, der giver dig lidt ekstra glans.

Vist farve: sort/hvid/Metallic Silver/sort

Stylenr.: HJ7743-010