Air Jordan 1 Low SE-sko til kvinder

Daniela467211102
Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike
Klarna tilgængelig ved kassen.
En low top-sko, der ikke holder lav profil. Friske teksturer giver dig en opdateret AJ1 uden at miste dens ikoniske silhuet og velkendte fornemmelse. Denne all-time favorit er fremstillet i førsteklasses læder og er klædt i Nike Air-stødabsorbering og har et elegant design, der giver dig lidt ekstra glans.
Air Jordan 1 Low SE
En low top-sko, der ikke holder lav profil. Friske teksturer giver dig en opdateret AJ1 uden at miste dens ikoniske silhuet og velkendte fornemmelse. Denne all-time favorit er fremstillet i førsteklasses læder og er klædt i Nike Air-stødabsorbering og har et elegant design, der giver dig lidt ekstra glans.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.8 stjerner
Daniela467211102
Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike
Parfait
Nike User
Parfait ça taille bien trop stylé
Toll 😊
Nike User
Sieht sehr gut aus 👍 Größe passt
Air Jordan 1 Low SE