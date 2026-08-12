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Air Jordan 1 Low SE-sko til kvinder - Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine

Air Jordan 1 Low SE

Sko til kvinder

1.049 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Altid in, altid frisk. Air Jordan 1 Low giver dig et stykke Jordan-historie og tradition, der er komfortabel hele dagen. Denne version har klassiske farver og subtile detaljer i den ikoniske profil, der er skabt med en high-end-blanding af materialer og indkapslet Air i hælen.


  • Vist farve: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Stylenr.: II0595-001

Air Jordan 1 Low SE

1.049 kr.

Altid in, altid frisk. Air Jordan 1 Low giver dig et stykke Jordan-historie og tradition, der er komfortabel hele dagen. Denne version har klassiske farver og subtile detaljer i den ikoniske profil, der er skabt med en high-end-blanding af materialer og indkapslet Air i hælen.

Fordele

  • Læderet i overdelen giver slidstyrke og struktur.
  • Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
  • Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.

Produktoplysninger

  • Vist farve: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Stylenr.: II0595-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (3)

4.7 stjerner

  • BUONE

    Tiziana994936107

    Bellissime e comode sono esattamente come in foto…unica pecca per me è che arrivano solo con lacci rosa. Per il resto tutto fantastico, spedizione extra veloce

  • Happy Nike customer

    Evelyn02d5779a793b40b283ce225d6ce1711a

    Put on my Air Jordan 1 low pro, so comfortable size perfect, exactly like the picture, I hv noticed several ppl taking pictures of my air Jordan 1, makes me feel proud of what I'm walking in. Thank you NIKE

  • LOVE, LOVE, LOVE

    carrie35489aa4426545a4b0b7dd8aed336be7

    LOVE, LOVE, LOVE these! So comfy and look even better in person. They look good with everything!

Air Jordan 1 Low SE-sko til kvinder

Air Jordan 1 Low SE

1.049 kr.

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