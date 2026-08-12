Air Jordan 1 Low SE-sko til kvinder

Altid in, altid frisk. Air Jordan 1 Low giver dig et stykke Jordan-historie og tradition, der er komfortabel hele dagen. Denne version har klassiske farver og subtile detaljer i den ikoniske profil, der er skabt med en high-end-blanding af materialer og indkapslet Air i hælen.

Vist farve: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine

Stylenr.: II0595-001