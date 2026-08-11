Air Jordan 1 Low SE-sko til kvinder

Altid in, altid frisk. AJ1 Low giver dig et stykke Jordan-historie og tradition, der er komfortabel hele dagen. Vælg dine farver, og træd ud med den ikoniske profil, der er skabt med en high-end-blanding af materialer og indkapslet Air i hælen.

Vist farve: hvid/sort/Desert Berry

Stylenr.: IO0668-100