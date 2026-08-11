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Air Jordan 1 Low SE-sko til kvinder - hvid/sort/Desert Berry

Air Jordan 1 Low SE

Sko til kvinder

1.049 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Altid in, altid frisk. AJ1 Low giver dig et stykke Jordan-historie og tradition, der er komfortabel hele dagen. Vælg dine farver, og træd ud med den ikoniske profil, der er skabt med en high-end-blanding af materialer og indkapslet Air i hælen.


  • Vist farve: hvid/sort/Desert Berry
  • Stylenr.: IO0668-100

Air Jordan 1 Low SE

1.049 kr.

Altid in, altid frisk. AJ1 Low giver dig et stykke Jordan-historie og tradition, der er komfortabel hele dagen. Vælg dine farver, og træd ud med den ikoniske profil, der er skabt med en high-end-blanding af materialer og indkapslet Air i hælen.

Fordele

  • Indkapslet Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
  • Ægte læder i overdelen giver slidstyrke og et kvalitetslook.
  • En solid gummiydersål fremmer greb på forskellige underlag.

Produktoplysninger

  • Wings-logo på hælen
  • Jumpman på pløsen
  • Snørebånd inspireret af bånd
  • Vist farve: hvid/sort/Desert Berry
  • Stylenr.: IO0668-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (3)

4.7 stjerner

  • Belle ma…

    paola478675867

    Un po’ delicata la parte anteriore

  • Beautiful

    Amber668062902

    So beautiful in person pictures don’t do these shoes justice.

  • Very cute! In love with the style and pink!💓

    Deadliest

    Eye catching, cutesy and the leather is everything 🖤💓

Air Jordan 1 Low SE-sko til kvinder

Air Jordan 1 Low SE

1.049 kr.

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