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Air Jordan 1 Low SE-sko til kvinder - hvid/hvid/Metallic Silver/hvid

Air Jordan 1 Low SE

Sko til kvinder

29% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Jordan 1 Low, der er inspireret af originalen fra 1985, har et stilrent, klassisk look, der både er velkendt og alligevel altid friskt. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.


  • Vist farve: hvid/hvid/Metallic Silver/hvid
  • Stylenr.: IQ9381-100

Air Jordan 1 Low SE

29% rabat

Air Jordan 1 Low, der er inspireret af originalen fra 1985, har et stilrent, klassisk look, der både er velkendt og alligevel altid friskt. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.

Fordele

  • Indkapslet Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
  • Ægte læder i overdelen giver slidstyrke og et kvalitetslook.
  • En solid gummiydersål fremmer greb på forskellige underlag.

Produktoplysninger

  • Vist farve: hvid/hvid/Metallic Silver/hvid
  • Stylenr.: IQ9381-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (3)

4.3 stjerner

  • Mariola528241096

    Πολύ άνετο και ποιοτικό παπούτσι. Εξαιρετική εφαρμογή και ωραίος σχεδιασμός!

  • Maybe one of my favorite styles I have gotten

    Maggie247744650

    These are the perfect summer shoe. The fit is comfortable. Love the style of them

  • Synthetic leather, feels cheap!

    Suzanne00356f605fc94f82a79a4d1cc5656392

    I did not expect these to have synthetic materials in the upper. The product description did not specify this. No matter how hard they try, synthetic leather feels stiff and cheap, not the usual Jordan brand quality. They were also way off on sizing (about a half size too large in my normal size). I was disappointed, to say the least and will be returning them.

Air Jordan 1 Low SE-sko til kvinder

Air Jordan 1 Low SE

29% rabat

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