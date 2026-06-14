Air Jordan 1 Low SE-sko til kvinder

Mariola528241096
Πολύ άνετο και ποιοτικό παπούτσι. Εξαιρετική εφαρμογή και ωραίος σχεδιασμός!
Klarna tilgængelig ved kassen.
Air Jordan 1 Low, der er inspireret af originalen fra 1985, har et stilrent, klassisk look, der både er velkendt og alligevel altid friskt. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low, der er inspireret af originalen fra 1985, har et stilrent, klassisk look, der både er velkendt og alligevel altid friskt. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.3 stjerner
Mariola528241096
Πολύ άνετο και ποιοτικό παπούτσι. Εξαιρετική εφαρμογή και ωραίος σχεδιασμός!
Maybe one of my favorite styles I have gotten
Maggie247744650
These are the perfect summer shoe. The fit is comfortable. Love the style of them
Synthetic leather, feels cheap!
Suzanne00356f605fc94f82a79a4d1cc5656392
I did not expect these to have synthetic materials in the upper. The product description did not specify this. No matter how hard they try, synthetic leather feels stiff and cheap, not the usual Jordan brand quality. They were also way off on sizing (about a half size too large in my normal size). I was disappointed, to say the least and will be returning them.
Air Jordan 1 Low SE