Air Jordan 1 Low SE Quai 54-sko til mænd

Denne udgave af AJ1 Low vender tilbage til det basale ved Quai 54: streetball, Paris og Jordan. Den er inspireret af den originale model, der debuterede i 1985, og giver dig vedvarende komfort med førsteklasses materialer og en Air-enhed i hælen. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.

Vist farve: hvid/Key Lime/Action Grape

Stylenr.: IR2367-100