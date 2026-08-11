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Air Jordan 1 Low SE Quai 54-sko til mænd - hvid/Key Lime/Action Grape

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

Sko til mænd

1.049 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne udgave af AJ1 Low vender tilbage til det basale ved Quai 54: streetball, Paris og Jordan. Den er inspireret af den originale model, der debuterede i 1985, og giver dig vedvarende komfort med førsteklasses materialer og en Air-enhed i hælen. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.


  • Vist farve: hvid/Key Lime/Action Grape
  • Stylenr.: IR2367-100

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

1.049 kr.

Denne udgave af AJ1 Low vender tilbage til det basale ved Quai 54: streetball, Paris og Jordan. Den er inspireret af den originale model, der debuterede i 1985, og giver dig vedvarende komfort med førsteklasses materialer og en Air-enhed i hælen. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.

Fordele

  • Indkapslet Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
  • Ægte læder i overdelen giver slidstyrke og et kvalitetslook.
  • En solid gummiydersål fremmer greb på forskellige underlag.
  • Perforeringer ved tåområdet tilføjer åndbarhed.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Lav krave
  • Klassiske snørebånd
  • Vist farve: hvid/Key Lime/Action Grape
  • Stylenr.: IR2367-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

3 stjerner

  • Trop brillantes pr. Rapport ax photos

    RiadhK870795794

    Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.

  • Oui mais …

    devotee

    Un peu trop « brillantes » mais jolies

Air Jordan 1 Low SE Quai 54-sko til mænd

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

1.049 kr.

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