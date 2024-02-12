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Air Jordan 1 Low SE Craft-sko til større børn - Dark Smoke Grey/Varsity Red/sort

Air Jordan 1 Low SE Craft

Sko til større børn

749,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Sort på sort! Denne AJ1 kombinerer læder, ruskind og tekstiler i overdelen, hvilket giver et cool ensfarvet look. Behagelig stødabsorbering er perfekt til at udforske – se, hvilken slags sjov du kan finde.


  • Vist farve: Dark Smoke Grey/Varsity Red/sort
  • Stylenr.: FQ7757-001

Air Jordan 1 Low SE Craft

749,90 kr.

Sort på sort! Denne AJ1 kombinerer læder, ruskind og tekstiler i overdelen, hvilket giver et cool ensfarvet look. Behagelig stødabsorbering er perfekt til at udforske – se, hvilken slags sjov du kan finde.

Fordele

  • Nike Air-enheden i hælen giver let, responsiv stødabsorbering.
  • Gummiydersål giver godt greb på forskellige underlag.

Produktoplysninger

  • Wings-logo på hælen
  • Vist farve: Dark Smoke Grey/Varsity Red/sort
  • Stylenr.: FQ7757-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

4 stjerner

  • GabrielleJ825944930

    Creased up really bad after first wear on left shoe. I’m guessing it’s because there were different fabrics on each shoe at the top. Overall I like the style and color, just wish I could have gotten more than one decent wear.

  • Loving the black right sneaker

    Daisy521441947

    I’m going to give these 5 stars because they are super cute and comfortable. However be advise how the pairs are different, if you look at them closely you will see, the different shades of grey and black are flipped in each shoe. For my preference I prefer the right shoe rather than the left but everyone is different.

Air Jordan 1 Low SE Craft-sko til større børn

Air Jordan 1 Low SE Craft

749,90 kr.

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