Air Jordan 1 Low SE Craft-sko til større børn

GabrielleJ825944930
Creased up really bad after first wear on left shoe. I’m guessing it’s because there were different fabrics on each shoe at the top. Overall I like the style and color, just wish I could have gotten more than one decent wear.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Sort på sort! Denne AJ1 kombinerer læder, ruskind og tekstiler i overdelen, hvilket giver et cool ensfarvet look. Behagelig stødabsorbering er perfekt til at udforske – se, hvilken slags sjov du kan finde.
Air Jordan 1 Low SE Craft
Sort på sort! Denne AJ1 kombinerer læder, ruskind og tekstiler i overdelen, hvilket giver et cool ensfarvet look. Behagelig stødabsorbering er perfekt til at udforske – se, hvilken slags sjov du kan finde.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4 stjerner
GabrielleJ825944930
Creased up really bad after first wear on left shoe. I’m guessing it’s because there were different fabrics on each shoe at the top. Overall I like the style and color, just wish I could have gotten more than one decent wear.
Loving the black right sneaker
Daisy521441947
I’m going to give these 5 stars because they are super cute and comfortable. However be advise how the pairs are different, if you look at them closely you will see, the different shades of grey and black are flipped in each shoe. For my preference I prefer the right shoe rather than the left but everyone is different.
Air Jordan 1 Low SE Craft