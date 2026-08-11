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Air Jordan 1 Low Method of Make-sko til kvinder - Light Orewood Brown/sort/Steam/hvid

Air Jordan 1 Low Method of Make

Sko til kvinder

1.099 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Vores seneste Method of Make-serie tager den letgenkendelige AJ1 Low og tilfører seriøs tech-løbestil. Luksuriøst læder kombineres med tekstilpaneler og frynser på overdelen, hvilket skaber et flot lagdelt design. Et metallisk Nike Swoosh-logo på oversiden fuldender 00'ernes løbestil.


  • Vist farve: Light Orewood Brown/sort/Steam/hvid
  • Stylenr.: IW2026-110

Air Jordan 1 Low Method of Make

1.099 kr.

Vores seneste Method of Make-serie tager den letgenkendelige AJ1 Low og tilfører seriøs tech-løbestil. Luksuriøst læder kombineres med tekstilpaneler og frynser på overdelen, hvilket skaber et flot lagdelt design. Et metallisk Nike Swoosh-logo på oversiden fuldender 00'ernes løbestil.

Fordele

  • Læder og kunstlæder giver slidstyrke og struktur.
  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Den bløde skummellemsål giver letvægtsstødabsorbering.
  • Gummiydersålen giver slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Frynser på overdelen
  • Wings-logo på hælen
  • Jumpman på pløsen
  • Lav krave
  • Vist farve: Light Orewood Brown/sort/Steam/hvid
  • Stylenr.: IW2026-110

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (3)

4.7 stjerner

  • Knezevic

    Toppp💪💪💪💪 Fantastische Sneaker!! Super! Erstklassiges Material.

  • I like them but ...

    trixmix

    I like them but the kiltie on the right shoe always ends up on the side when playing golf due to rotation on the swing. I wish it could STAY PUT because the actual shoe looks great and feels great.

  • Unique.

    BernieD397273787

    In love with this pair. It’s unique and the design is pleasing to the eyes. I normally wear a size 9 for other Nike shoe products but I size down to women’s 8.5 when it comes to Jordans.

Air Jordan 1 Low Method of Make-sko til kvinder

Air Jordan 1 Low Method of Make

1.099 kr.

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