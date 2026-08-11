Air Jordan 1 Low Method of Make-sko til kvinder

Vores seneste Method of Make-serie tager den letgenkendelige AJ1 Low og tilfører seriøs tech-løbestil. Luksuriøst læder kombineres med tekstilpaneler og frynser på overdelen, hvilket skaber et flot lagdelt design. Et metallisk Nike Swoosh-logo på oversiden fuldender 00'ernes løbestil.

Vist farve: Light Orewood Brown/sort/Steam/hvid

Stylenr.: IW2026-110