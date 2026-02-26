Nike Air-joggers i fleece til større børn

Letvægtsfleece giver al den varme, du har brug for uden at fylde, alt sammen i et slankt, tilspidset ben. Kontrastkantbånd ned langs siderne tilføjer et sporty touch, og en elastisk linning sikrer en tilpasset og sikker pasform.

Vist farve: sort/hvid/hvid

Stylenr.: II7351-010