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Nike Air-joggers i fleece til større børn - sort/hvid/hvid

Nike Air

Joggers i fleece til større børn

29% rabat
sort/hvid/hvid
Smoke Grey/hvid/hvid
Light Bone/sort/sort
sort/Volt/Volt

Klarna tilgængelig ved kassen.

Letvægtsfleece giver al den varme, du har brug for uden at fylde, alt sammen i et slankt, tilspidset ben. Kontrastkantbånd ned langs siderne tilføjer et sporty touch, og en elastisk linning sikrer en tilpasset og sikker pasform.


  • Vist farve: sort/hvid/hvid
  • Stylenr.: II7351-010

Nike Air

29% rabat

Letvægtsfleece giver al den varme, du har brug for uden at fylde, alt sammen i et slankt, tilspidset ben. Kontrastkantbånd ned langs siderne tilføjer et sporty touch, og en elastisk linning sikrer en tilpasset og sikker pasform.

Fordele

  • Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.
  • Håndlommer hjælper med at holde dine hverdagsskatter sikre og inden for rækkevidde.

Produktinformation

  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Lommeposer: 100 % bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid/hvid
  • Stylenr.: II7351-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 137 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

3.5 stjerner

  • Joggers

    Geraldo926238728

    Y’all need to advertise better. I’m here thinking this was a set and the fact I can’t even find the hoodie that goes with it makes it more dumb. Very disappointing with the order.

  • DwightM306886725

    This was such a nice pair of joggers

Nike Air-joggers i fleece til større børn

Nike Air

29% rabat

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