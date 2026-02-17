Nike Air-hættetrøje til større børn

Gå efter denne lette fleecehættetrøje, når du har brug for lidt ekstra varme. Den er glat på ydersiden og børstet blød på indersiden for ekstra hygge. Særlige designdetaljer såsom et broderet logo på brystet og kontrastfarvet kantbånd løfter dit look.

Vist farve: sort/hvid/hvid

Stylenr.: II7350-010