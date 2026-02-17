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Nike Air-hættetrøje til større børn - sort/hvid/hvid

Nike Air

Hættetrøje til større børn

29% rabat

Klarna tilgængelig ved kassen.

Gå efter denne lette fleecehættetrøje, når du har brug for lidt ekstra varme. Den er glat på ydersiden og børstet blød på indersiden for ekstra hygge. Særlige designdetaljer såsom et broderet logo på brystet og kontrastfarvet kantbånd løfter dit look.


  • Vist farve: sort/hvid/hvid
  • Stylenr.: II7350-010

Nike Air

29% rabat

Gå efter denne lette fleecehættetrøje, når du har brug for lidt ekstra varme. Den er glat på ydersiden og børstet blød på indersiden for ekstra hygge. Særlige designdetaljer såsom et broderet logo på brystet og kontrastfarvet kantbånd løfter dit look.

Fordele

  • Den mellemvægtige, børstede fleece føles ekstra blødt på indersiden og glat på ydersiden.
  • Ekstra plads i ærmerne og kroppen giver dig den plads, du har brug for til at springe ud i det næste eventyr.

Produktoplysninger

  • 80% bomuld/20% polyester
  • Broderet Nike Air-logo (bryst)
  • Nike Air-mærke i silikone
  • Kængurulomme
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid/hvid
  • Stylenr.: II7350-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 137 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Levente57df9523a26a43b2971d5602cb62f836

    Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.

Nike Air-hættetrøje til større børn

Nike Air

29% rabat

Fuldend looket

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