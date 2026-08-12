Nike Air Force 1 Mid '07-sko til mænd

DestinyC390606198
Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me
Klarna tilgængelig ved kassen.
Air Force 1 Mid '07 er alt det, du kender bedst: skarpe stafferinger, markante detaljer og den perfekte mængde flash, der får din stil til at stråle. Den polstrede mellemhøje krave med klassisk burrebåndslukning tilføjer en lige så klassisk b-ball-komfort, mens perforeringer på tåen holder dig afkølet.
Nike Air Force 1 Mid '07
LEGENDARISK AF1-STIL.
Air Force 1 Mid '07 er alt det, du kender bedst: skarpe stafferinger, markante detaljer og den perfekte mængde flash, der får din stil til at stråle. Den polstrede mellemhøje krave med klassisk burrebåndslukning tilføjer en lige så klassisk b-ball-komfort, mens perforeringer på tåen holder dig afkølet.
AF1 debuterede i 1982 og var den første basketballsko med Nike Air. Den revolutionerede spillet, mens den hurtigt vandt frem i hele verden. I dag er Air Force 1 stadig tro mod sine rødder med den samme bløde og fjedrende stødabsorbering, der ændrede sneaker-verdenen.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.8 stjerner
DestinyC390606198
Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me
Ready for School
Mystic25
Nike Air Force One for the win! Shoes are always affordable(around school time),comfortable,(room to grow),and stylish.(goes with anything especially school uniforms!
Nike Air Force ‘01
philw169984581
Very cool and comfortable. Very attractive looking sneaker.
Nike Air Force 1 Mid '07
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I mere end 35 år har de givet komfort og slidstyrke lige fra første gang, du har dem på. Slidstærke, påsyede stafferinger, kvalitetslæder og et design, der er nemt at gå til, gør dem perfekte til enhver lejlighed.
Nike Air-stødabsorberingen, der oprindeligt er designet til performance-basketball, giver varig komfort, mens den polstrede ankel og pløs giver en blødere fornemmelse, når du går.
Den friske overdel er let at rengøre og gør den til den perfekte sko uden for banen, mens det mellemhøje design og cupsole-finish under foden hylder b-ball-DNA. Det er klassisk design, look og komfort samlet i én sko.