Nike Air Force 1 Mid '07-sko til mænd

Nike Air Force 1 Mid '07

979,90 kr.

LEGENDARISK AF1-STIL.

Air Force 1 Mid '07 er alt det, du kender bedst: skarpe stafferinger, markante detaljer og den perfekte mængde flash, der får din stil til at stråle. Den polstrede mellemhøje krave med klassisk burrebåndslukning tilføjer en lige så klassisk b-ball-komfort, mens perforeringer på tåen holder dig afkølet.

Fordele I mere end 35 år har de givet komfort og slidstyrke lige fra første gang, du har dem på. Skoen er behagelig at have på fra første dag, og de slidstærke påsyede stafferinger samt enestående flot læder gør dem perfekte til en enhver lejlighed.

Air-stødabsorberingen, der oprindeligt blev designet til basketballspillet, giver varig komfort, mens den polstrede ankel og pløs giver en blødere fornemmelse, når du går.

Den friske overdel er let at rengøre og gør den til den perfekte sko uden for banen, mens det mellemhøje design og cupsole-finish under foden hylder b-ball-DNA. Det er klassisk design, look og komfort samlet i én sko.

Produktoplysninger Mellemsål i skum

Snøresystem til forskellige bredder

Burrebåndslukning lader dig customise stil og pasform

Perforeringer ved tæerne

Afsmitningsfri gummisål tilføjer greb og slidstyrke

Vist farve: sort/sort

Stylenr.: CW2289-001