Nike Air Force 1 Low Retro Premium-sko til mænd

Nice looking shoe with quality issues
Mika125887876
Badly done stitching on the collar part. Already returned a pair and received back a pair with same issues. 44 size
Klarna tilgængelig ved kassen.
Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. Denne Air Force 1 kombinerer sin klassiske silhuet med førsteklasses læder og kurvevævede teksturer, hvilket giver en frisk opdatering af den traditionelle stil.
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. Denne Air Force 1 kombinerer sin klassiske silhuet med førsteklasses læder og kurvevævede teksturer, hvilket giver en frisk opdatering af den traditionelle stil.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.5 stjerner
Nice looking shoe with quality issues
Mika125887876
Badly done stitching on the collar part. Already returned a pair and received back a pair with same issues. 44 size
Increíbles.
AlbanG473381224
Muy confortables y elegantes. Normalmente no me gusta las playeras blancas pero estas son diferentes de diseño.
Sehr schön und edel
MartinH262832253
Ein sehr schöner Schuh. Gute Qualität und sehr edel . Für den Hochsommer vllt bisschen warm aber das sollte eigentlich klar sein . Würde ich immer wieder kaufen
Nike Air Force 1 Low Retro Premium