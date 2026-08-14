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Nike Air Force 1 Low Retro Premium-sko til mænd - Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

Sko til mænd

1.049 kr.
Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
Wheat/Sail/Team Red/Wheat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

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Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. Denne Air Force 1 kombinerer sin klassiske silhuet med førsteklasses læder og kurvevævede teksturer, hvilket giver en frisk opdatering af den traditionelle stil.


  • Vist farve: Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
  • Stylenr.: IM5755-101

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

1.049 kr.

Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. Denne Air Force 1 kombinerer sin klassiske silhuet med førsteklasses læder og kurvevævede teksturer, hvilket giver en frisk opdatering af den traditionelle stil.

Fordele

  • Nike Air-enheden giver let stødabsorbering.
  • Ydersål i gummi med klassiske pivot-cirkler, der giver greb og slidstyrke.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
  • Stylenr.: IM5755-101

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (6)

4.5 stjerner

  • Nice looking shoe with quality issues

    Mika125887876

    Badly done stitching on the collar part. Already returned a pair and received back a pair with same issues. 44 size

  • Increíbles.

    AlbanG473381224

    Muy confortables y elegantes. Normalmente no me gusta las playeras blancas pero estas son diferentes de diseño.

  • Sehr schön und edel

    MartinH262832253

    Ein sehr schöner Schuh. Gute Qualität und sehr edel . Für den Hochsommer vllt bisschen warm aber das sollte eigentlich klar sein . Würde ich immer wieder kaufen

Nike Air Force 1 Low Retro Premium-sko til mænd

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

1.049 kr.

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