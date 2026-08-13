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Gode bedømmelser
Nike Air Force 1 '07-sko til kvinder - Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail

Nike Air Force 1 '07

Sko til kvinder

1.149 kr.
Nike Air Force 1 '07-sko til kvinder - Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
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Klarna tilgængelig ved kassen.

AF1 får en makeover med ponyhårslæder. Det klassiske cupsole-design med den lette platform er dog fortsat det samme.


  • Vist farve: Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
  • Stylenr.: IO0442-200

Nike Air Force 1 '07

1.149 kr.

AF1 får en makeover med ponyhårslæder. Det klassiske cupsole-design med den lette platform er dog fortsat det samme.

Fordele

  • Det glatte læder med syede stafferinger ældes til blød perfektion.
  • Nike Air-stødabsorbering giver letvægtskomfort hele dagen.
  • Den polstrede, lave krave ser elegant ud og føles behagelig.

Produktoplysninger

  • Vist farve: Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
  • Stylenr.: IO0442-200

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (31)

4.5 stjerner

  • Maria228154966

    Love these shoes! I normally wear size 7.5, but I had to size down. I ordered size 7 and with my crease protectors, they fit perfectly!

  • Redelijk aan de prijs maar wel heel erg leuk!!!

    HelenT79880482

    Super!!! Zitten ook lekker, moet wel zeggen dat ik nog moet afwachten wat er gebeurd als ik ermee in de regen loop. Volgens het labeltje staat er dat er een kans is op kleurdoorlopen... dus ga ze bij voorkeur dan niet in de regen dragen, maar ja, in NL kan je dit niet altijd zo plannen. Mochten ze daardoor doorlopen, zal het een sterretje minder worden. Voor nu vind ik ze FANTASTISCH!!

  • Love. Love love

    AmamdaS980949416

    True to size super cute and comfy

Nike Air Force 1 '07-sko til kvinder

Nike Air Force 1 '07

1.149 kr.

Fuldend looket

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