Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram-sko til mænd

AF1 har altid været en robust sko, og nu løfter vi den til et højere niveau. Den slidstærke tekstiloverdel er placeret over en Vibram-sål, der er designet til at hjælpe dig med at trodse alle underlag. Er du klar?

Vist farve: sort/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey

Stylenr.: IH1943-002