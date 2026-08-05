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Gode bedømmelser
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram-sko til mænd - sort/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram

Sko til mænd

979,90 kr.
sort/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
Summit White/Light Bone/Speed Yellow/Smoke Grey
Silt Red/Light Violet Ore/Speed Yellow/sort
Design dit eget Nike By You-produkt
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

AF1 har altid været en robust sko, og nu løfter vi den til et højere niveau. Den slidstærke tekstiloverdel er placeret over en Vibram-sål, der er designet til at hjælpe dig med at trodse alle underlag. Er du klar?


  • Vist farve: sort/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
  • Stylenr.: IH1943-002

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram

979,90 kr.

AF1 har altid været en robust sko, og nu løfter vi den til et højere niveau. Den slidstærke tekstiloverdel er placeret over en Vibram-sål, der er designet til at hjælpe dig med at trodse alle underlag. Er du klar?

Fordele

  • Nike Air-enheden giver let stødabsorbering.
  • Vibram-ydersålen tilføjer godt greb og slidstyrke.

Produktoplysninger

  • Vist farve: sort/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
  • Stylenr.: IH1943-002

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (146)

4.6 stjerner

  • MichaelZ425409243

    Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻

  • Great Looking Shoe

    3dyers

    Love, love, love these shoes! They are sturdy and very fashionable! I was a little worried they would be more in the bright red side but they actually seem more on the dark pink side, which is great! I did order my normal size for women and had to send them back for half a size down, so keep that in mind if you’re thinking of purchasing these.

  • Nice shoes

    Martin

    Nice shoes.

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram-sko til mænd

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram

979,90 kr.

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