Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram-sko til mænd

MichaelZ425409243
Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻
Klarna tilgængelig ved kassen.
AF1 har altid været en robust sko, og nu løfter vi den til et højere niveau. Den slidstærke tekstiloverdel er placeret over en Vibram-sål, der er designet til at hjælpe dig med at trodse alle underlag. Er du klar?
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram
AF1 har altid været en robust sko, og nu løfter vi den til et højere niveau. Den slidstærke tekstiloverdel er placeret over en Vibram-sål, der er designet til at hjælpe dig med at trodse alle underlag. Er du klar?
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.6 stjerner
MichaelZ425409243
Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻
Great Looking Shoe
3dyers
Love, love, love these shoes! They are sturdy and very fashionable! I was a little worried they would be more in the bright red side but they actually seem more on the dark pink side, which is great! I did order my normal size for women and had to send them back for half a size down, so keep that in mind if you’re thinking of purchasing these.
Nice shoes
Martin
Nice shoes.
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram