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Nike Air Force 1 '07 LV8 ”USA”-sko til mænd - hvid/University Red/University Red/Midnight Navy

Nike Air Force 1 '07 LV8 ”USA”

Sko til mænd

879,90 kr.
Nike Air Force 1 '07 LV8 ”USA”-sko til mænd - hvid/University Red/University Red/Midnight Navy
Design dit eget Nike By You-produkt
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Fejr sportens største scene med denne ikoniske U.S. Soccer-streetwear style. Ligesom alle LV8-modeller har denne sko en klassisk 80'er-konstruktion, en diskret platform og en elegant læderoverdel. I modsætning til andre modeller hylder den de røde, hvide og blå farver med et broderet holdvåbenskjold.


  • Vist farve: hvid/University Red/University Red/Midnight Navy
  • Stylenr.: IQ0407-100

Nike Air Force 1 '07 LV8 ”USA”

879,90 kr.

Fejr sportens største scene med denne ikoniske U.S. Soccer-streetwear style. Ligesom alle LV8-modeller har denne sko en klassisk 80'er-konstruktion, en diskret platform og en elegant læderoverdel. I modsætning til andre modeller hylder den de røde, hvide og blå farver med et broderet holdvåbenskjold.

Fordele

  • Overdelen i læder med perforeret tåområde er åndbar og behagelig.
  • Nike Air-enheden giver let stødabsorbering.
  • Ydersål i gummi med klassiske pivot-cirkler, der giver greb og slidstyrke.

Produktoplysninger

  • Polstret krave
  • Mellemsål i skum
  • Vist farve: hvid/University Red/University Red/Midnight Navy
  • Stylenr.: IQ0407-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (20)

4.9 stjerner

  • Perfekt wie immer

    AlexandraW125204165

    Der Schuh sieht gut aus und hat den gewohnten Tragekomfort!

  • Air force schoenen zijn tijdloos!

    Berry67197578

    Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.

  • As always great shoe

    RobH818882133

    Just like all my other Air Force shoes they fit perfectly. The swoosh has a little sprinkle in it.i can wear these all day long, even in warm circumstances.

Nike Air Force 1 '07 LV8 ”USA”-sko til mænd

Nike Air Force 1 '07 LV8 ”USA”

879,90 kr.

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