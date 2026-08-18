Nike Air Force 1 '07 LV8 ”USA”-sko til mænd

Fejr sportens største scene med denne ikoniske U.S. Soccer-streetwear style. Ligesom alle LV8-modeller har denne sko en klassisk 80'er-konstruktion, en diskret platform og en elegant læderoverdel. I modsætning til andre modeller hylder den de røde, hvide og blå farver med et broderet holdvåbenskjold.

Vist farve: hvid/University Red/University Red/Midnight Navy

Stylenr.: IQ0407-100