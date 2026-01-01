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Nike Air Force 1 '07 LV8-sko til mænd - sort/Sail

Nike Air Force 1 '07 LV8

Sko til mænd

979,90 kr.
sort/Sail
Vast Grey/Sail
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. Den klassiske 80'er-konstruktion med slidstærkt læder kombineres med markante detaljer for at skabe en stil, du kan bruge på banen eller på farten.


  • Vist farve: sort/Sail
  • Stylenr.: IU7592-001

Nike Air Force 1 '07 LV8

979,90 kr.

Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. Den klassiske 80'er-konstruktion med slidstærkt læder kombineres med markante detaljer for at skabe en stil, du kan bruge på banen eller på farten.

Fordele

  • Overdelen i kunstlæder og ægte læder med et perforeret tåområde er åndbar og behagelig.
  • Nike Air-enheden giver let stødabsorbering.
  • Ydersål i gummi med klassiske pivot-cirkler, der giver greb og slidstyrke.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: sort/Sail
  • Stylenr.: IU7592-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Air Force 1 '07 LV8-sko til mænd

    Nike Air Force 1 '07 LV8

    979,90 kr.

    Fuldend looket

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