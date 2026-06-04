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Nike Air Force 1 '07 LV8-sko til mænd - sort/sort/hvid

Nike Air Force 1 '07 LV8

Sko til mænd

26% rabat
sort/sort/hvid
hvid/hvid/sort
Wolf Grey/Wolf Grey/Dark Smoke Grey
Geyser Grey/hvid/sort
Design dit eget Nike By You-produkt
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. Den klassiske 80'er-konstruktion er kombineret med markante detaljer og giver god stil, du kan bruge på banen eller på farten.


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: IR0952-001

Nike Air Force 1 '07 LV8

26% rabat

Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. Den klassiske 80'er-konstruktion er kombineret med markante detaljer og giver god stil, du kan bruge på banen eller på farten.

Fordele

  • Nike Air-enheden giver let stødabsorbering.
  • Ydersålen i gummi med klassiske basket-rotationspunkter giver greb og slidstyrke.

Produktoplysninger

  • Polstret krave
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: IR0952-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (3)

5 stjerner

  • Maxence70a77eb5df5c4284b93e6edb7dd937c0

    Conforme à mes attentes. Heureux de mon achat

  • Sehr bequem und stylisch

    Hamsa298937246

    Sehr bequeme Schuhe mit guter Qualität. Sie passen perfekt und sehen super aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf.

  • Gut

    Selim825934850

    es gab’s paar Probleme mit der Versendung aber ich bin am Ende des Tages doch froh das ich bei Nike meine Schuhe bestellt habe.

Nike Air Force 1 '07 LV8-sko til mænd

Nike Air Force 1 '07 LV8

26% rabat

Fuldend looket

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