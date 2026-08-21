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Nike Air Force 1 '07 LV8
Sko til mænd
879,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. 80'er-konstruktionen kombinerer stafferinger i lærred med læder for at give et tekstureret look til den klassiske silhuet
- Vist farve: Off White/Summit White/Off White
- Stylenr.: II9807-100
Nike Air Force 1 '07 LV8
879,90 kr.
Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. 80'er-konstruktionen kombinerer stafferinger i lærred med læder for at give et tekstureret look til den klassiske silhuet
Fordele
- Nike Air-enheden giver let stødabsorbering.
- Ydersålen i gummi giver godt greb og ekstra slidstyrke.
Produktoplysninger
- Vist farve: Off White/Summit White/Off White
- Stylenr.: II9807-100
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Air Force 1 '07 LV8
879,90 kr.