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Nike Air Force 1 '07 LV8-sko til mænd - Off White/Summit White/Off White

Nike Air Force 1 '07 LV8

Sko til mænd

879,90 kr.
Off White/Summit White/Off White
Dusty Olive/Celadon/Dusty Olive
Design dit eget Nike By You-produkt

Klarna tilgængelig ved kassen.

Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. 80'er-konstruktionen kombinerer stafferinger i lærred med læder for at give et tekstureret look til den klassiske silhuet


  • Vist farve: Off White/Summit White/Off White
  • Stylenr.: II9807-100

Nike Air Force 1 '07 LV8

879,90 kr.

Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. 80'er-konstruktionen kombinerer stafferinger i lærred med læder for at give et tekstureret look til den klassiske silhuet

Fordele

  • Nike Air-enheden giver let stødabsorbering.
  • Ydersålen i gummi giver godt greb og ekstra slidstyrke.

Produktoplysninger

  • Vist farve: Off White/Summit White/Off White
  • Stylenr.: II9807-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Air Force 1 '07 LV8-sko til mænd

    Nike Air Force 1 '07 LV8

    879,90 kr.