billede 1 af 8
Nike Air Force 1 '07 "Florette"
Sko til kvinder
979,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. Air Force 1 kombinerer sin klassiske silhuet med førsteklasses læder, hvilket giver et friskt, stilrent look.
- Vist farve: Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise
- Stylenr.: IR8637-600
Nike Air Force 1 '07 "Florette"
979,90 kr.
Komfortabel, slidstærk og tidløs – der er en grund til, at den er nummer 1. Air Force 1 kombinerer sin klassiske silhuet med førsteklasses læder, hvilket giver et friskt, stilrent look.
Fordele
- Overdelen i læder med perforeret tåområde er åndbar og behagelig.
- Nike Air-enheden giver let stødabsorbering.
- Ydersål i gummi med klassiske pivot-cirkler, der giver greb og slidstyrke.
Produktoplysninger
- Polstret krave
- Mellemsål i skum
- Vist farve: Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise
- Stylenr.: IR8637-600
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Ingen anmeldelser
Nike Air Force 1 '07 "Florette"
979,90 kr.