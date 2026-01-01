Nike Air
Fleecesæt med pullover og bukser til mindre børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette moderne sæt i to dele er fremstillet i blød bomuld/poly-fleece, der giver letvægtsvarme. Den hyggelige, rummelige hættetrøje er nem at kombinere med andre lag, og kængurulommen kan bruges til at holde de små hænder lune. De matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform. Lommerne i siderne kan bruges til at opbevare småting, og de faconsyede ben med elastiske manchetter giver en sikker fornemmelse, som børn kan lege behageligt i.
- Vist farve: sort
- Stylenr.: HQ7834-010
Nike Air
Dette moderne sæt i to dele er fremstillet i blød bomuld/poly-fleece, der giver letvægtsvarme. Den hyggelige, rummelige hættetrøje er nem at kombinere med andre lag, og kængurulommen kan bruges til at holde de små hænder lune. De matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform. Lommerne i siderne kan bruges til at opbevare småting, og de faconsyede ben med elastiske manchetter giver en sikker fornemmelse, som børn kan lege behageligt i.
Fordele
Begge dele kan bæres hver for sig med andre dele fra børnegarderoben.
Produktoplysninger
- 80% bomuld, 20% polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: HQ7834-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse 6 på og er 124 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike Air.
Nike Air