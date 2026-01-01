Nike Air-fleecesæt med pullover og bukser til mindre børn

Nike Air

599,95 kr.

Dette moderne sæt i to dele er fremstillet i blød bomuld/poly-fleece, der giver letvægtsvarme. Den hyggelige, rummelige hættetrøje er nem at kombinere med andre lag, og kængurulommen kan bruges til at holde de små hænder lune. De matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform. Lommerne i siderne kan bruges til at opbevare småting, og de faconsyede ben med elastiske manchetter giver en sikker fornemmelse, som børn kan lege behageligt i.

Fordele Begge dele kan bæres hver for sig med andre dele fra børnegarderoben.