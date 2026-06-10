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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeundertrøje til mænd - sort/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV-løbeundertrøje til mænd

699,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Kom i zonen og løb. Denne lette undertrøje er designet til hastighed og har avanceret, svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør og kølig, når du krydser målstregen.


  • Vist farve: sort/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Stylenr.: IR4444-010

Nike AeroSwift

699,90 kr.

Kom i zonen og løb. Denne lette undertrøje er designet til hastighed og har avanceret, svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør og kølig, når du krydser målstregen.

Fordele

  • Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
  • Letvægtsmateriale føles ekstremt åndbart.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Detaljer i reflekterende design
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Stylenr.: IR4444-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Sehr schöne

    СлаваБ714521653

    Top Farbe ,M bestellt passt sehr gut und die Länge endlich länger als die vorherigen Modelle ,Preis ist sehr teuer….

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeundertrøje til mænd

Nike AeroSwift

699,90 kr.

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