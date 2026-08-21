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Genanvendte materialer
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-løbeundertrøje til mænd
679,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne undertrøje er lavet til konkurrenceløb og hjælper med at holde dig afkølet hele vejen til målstregen. Det lette materiale har vores avancerede svedtransporterende teknologi og målrettet ventilation, der forbedrer åndbarheden.
- Vist farve: Bright Spruce
- Stylenr.: IX1203-373
Nike AeroSwift
679,90 kr.
Denne undertrøje er lavet til konkurrenceløb og hjælper med at holde dig afkølet hele vejen til målstregen. Det lette materiale har vores avancerede svedtransporterende teknologi og målrettet ventilation, der forbedrer åndbarheden.
Fordele
- Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
- De limede sømme ved ærmegabene og kraven hjælper med at give en blød fornemmelse.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Bright Spruce
- Stylenr.: IX1203-373
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
- Slank pasform: elegant og skræddersyet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike AeroSwift
679,90 kr.