Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeundertrøje til mænd

Denne løbetræningsklar overdel er skabt til hastighed og bruger vores avancerede Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, når du krydser målstregen. Det lette, svedtransporterende materiale har strategisk placerede perforeringer, der giver optimal åndbarhed og afkøling der, hvor du har mest brug for det.

Vist farve: Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson

Stylenr.: IU4522-848