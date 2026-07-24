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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeundertrøje til mænd - Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson

Genanvendte materialer

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV-løbeundertrøje til mænd

679,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Denne løbetræningsklar overdel er skabt til hastighed og bruger vores avancerede Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, når du krydser målstregen. Det lette, svedtransporterende materiale har strategisk placerede perforeringer, der giver optimal åndbarhed og afkøling der, hvor du har mest brug for det.


  • Vist farve: Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson
  • Stylenr.: IU4522-848

Nike AeroSwift

679,90 kr.

Denne løbetræningsklar overdel er skabt til hastighed og bruger vores avancerede Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, når du krydser målstregen. Det lette, svedtransporterende materiale har strategisk placerede perforeringer, der giver optimal åndbarhed og afkøling der, hvor du har mest brug for det.

Fordele

  • Nike Dri-FIT ADV forbedrer vores svedtransporterende teknologi med avanceret køling og zoner med åndbarhed, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • De åbne huller i hele stoffet giver målrettet ventilation, hvor du har mest brug for det.
  • En lavere søm sammenlignet med tidligere AeroSwift-undertrøjer giver ekstra dækning.
  • De limede sømme ved ærmegab og krave hjælper med at give en slankere fornemmelse og er designet til at hjælpe med at reducere hudirritation.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson
  • Stylenr.: IU4522-848

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse L på og er 185 cm høj
    • Slank pasform: elegant og skræddersyet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • A go to singlet

    AntronH658628692

    Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeundertrøje til mænd

Nike AeroSwift

679,90 kr.

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