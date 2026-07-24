Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeundertrøje til mænd

A go to singlet
AntronH658628692
Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Denne løbetræningsklar overdel er skabt til hastighed og bruger vores avancerede Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, når du krydser målstregen. Det lette, svedtransporterende materiale har strategisk placerede perforeringer, der giver optimal åndbarhed og afkøling der, hvor du har mest brug for det.
Nike AeroSwift
Denne løbetræningsklar overdel er skabt til hastighed og bruger vores avancerede Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, når du krydser målstregen. Det lette, svedtransporterende materiale har strategisk placerede perforeringer, der giver optimal åndbarhed og afkøling der, hvor du har mest brug for det.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
A go to singlet
AntronH658628692
Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Nike AeroSwift