Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeundertrøje til mænd

Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Denne åndbare undertrøje er designet til kapløb og har vores avancerede svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas. Dens glatte materiale har perforeringer, der giver masser af luftgennemstrømning, når du løber de sidste skridt.
Nike AeroSwift
Denne åndbare undertrøje er designet til kapløb og har vores avancerede svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas. Dens glatte materiale har perforeringer, der giver masser af luftgennemstrømning, når du løber de sidste skridt.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
2 stjerner
Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Nike AeroSwift