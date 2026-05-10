Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeundertrøje til mænd

Denne åndbare undertrøje er designet til kapløb og har vores avancerede svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas. Dens glatte materiale har perforeringer, der giver masser af luftgennemstrømning, når du løber de sidste skridt.

Vist farve: Barely Green/Lapis

Stylenr.: IH6939-394