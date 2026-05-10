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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeundertrøje til mænd - Barely Green/Lapis

Genanvendte materialer

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV-løbeundertrøje til mænd

679,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Denne åndbare undertrøje er designet til kapløb og har vores avancerede svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas. Dens glatte materiale har perforeringer, der giver masser af luftgennemstrømning, når du løber de sidste skridt.


  • Vist farve: Barely Green/Lapis
  • Stylenr.: IH6939-394

Nike AeroSwift

679,90 kr.

Denne åndbare undertrøje er designet til kapløb og har vores avancerede svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas. Dens glatte materiale har perforeringer, der giver masser af luftgennemstrømning, når du løber de sidste skridt.

Fordele

  • Nike Dri-FIT ADV forbedrer vores svedtransporterende teknologi med avanceret køling og zoner med åndbarhed, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • En lavere søm sammenlignet med tidligere AeroSwift-undertrøjer giver ekstra dækning.
  • Limede sømme ved ærmegab og krave hjælper med at give en slankere fornemmelse.

Produktoplysninger

  • Specialgrafik
  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Barely Green/Lapis
  • Stylenr.: IH6939-394

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 179 cm høj
    • Slank pasform: elegant og skræddersyet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

2 stjerner

  • Grösse stimmt nicht

    IvanK416893875

    Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeundertrøje til mænd

Nike AeroSwift

679,90 kr.

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