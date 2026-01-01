Genanvendte materialer
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-løbetop til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne lette top er lavet til konkurrenceløb og hjælper med at holde dig tør hele vejen til målstregen. Den bløde og behagelig halsudskæring kombineres med det svedtransporterende materiale og perforeringer, så du får optimal åndbarhed.
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: IM7567-010
Nike AeroSwift
Denne lette top er lavet til konkurrenceløb og hjælper med at holde dig tør hele vejen til målstregen. Den bløde og behagelig halsudskæring kombineres med det svedtransporterende materiale og perforeringer, så du får optimal åndbarhed.
Fordele
- Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
- De strategisk placerede perforeringer giver åndbarhed.
- Den slanke pasform har et skræddersyet snit.
Produktoplysninger
- Swoosh-logoer med ikke-reflekterende design
- Buet kant
- 100 % polyester
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: IM7567-010
Størrelse og pasform
- Som set på Jada Foreman, stadionatlet på collegeholdet.
- Foreman er 173 cm høj og har størrelse S på.
- Slank pasform: elegant og skræddersyet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike AeroSwift
Flere oplysninger
- Som set på Jada Foreman, stadionatlet på collegeholdet.
- Foreman er 173 cm høj og har størrelse S på.