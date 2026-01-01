Genanvendte materialer
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-løbetights i halv længde med indershorts til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Disse AeroSwift-tights i halv længde er lavet til konkurrenceløb. De har en støttende indershorts og bruger vores avancerede svedtransporterende teknologi til at hjælpe med at holde dig tør og godt tilpas, når du krydser målstregen.
- Vist farve: sort/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Stylenr.: IR4446-010
Nike AeroSwift
Disse AeroSwift-tights i halv længde er lavet til konkurrenceløb. De har en støttende indershorts og bruger vores avancerede svedtransporterende teknologi til at hjælpe med at holde dig tør og godt tilpas, når du krydser målstregen.
Fordele
- Jacquard-strikket stof har Nike Dri-FIT ADV-teknologi, der kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
- Flyvent Waistband med snoretræk giver letvægtskomfort og en sikker pasform.
- AeroSwift-kollektionen er skabt til hastighed og leverer optimal performance og tildækning uden distraheringer.
Produktoplysninger
- Lynlåslomme bagpå
- Åben lomme i indershortsene
- Hoveddel: 83 % polyester/17 % elastan. Indershorts: 89% polyester/11% elastan
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: sort/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Stylenr.: IR4446-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
- Tætsiddende pasform: tæt og faconsyet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike AeroSwift