Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbetights i halv længde med indershorts til mænd

Disse AeroSwift-tights i halv længde er lavet til konkurrenceløb. De har en støttende indershorts og bruger vores avancerede svedtransporterende teknologi til at hjælpe med at holde dig tør og godt tilpas, når du krydser målstregen.

Vist farve: sort/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Stylenr.: IR4446-010