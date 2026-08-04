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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) til kvinder - Sapphire/Hot Lava

Genanvendte materialer

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) til kvinder

26% rabat
Sapphire/Hot Lava
Team Red/sort
Illusion Green/sort
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Efterlad dine konkurrenter i støvet. Disse letvægts AeroSwift-shorts er designet til hastighed og er fremstillet i køligt, svedtransporterende materiale og designet med åndbare zoner. Vi har opdateret slidserne i kanten for at give dig mere tildækning, samtidig med at du får frihed i dit længste skridt.


  • Vist farve: Sapphire/Hot Lava
  • Stylenr.: IF3653-570

Nike AeroSwift

26% rabat

Efterlad dine konkurrenter i støvet. Disse letvægts AeroSwift-shorts er designet til hastighed og er fremstillet i køligt, svedtransporterende materiale og designet med åndbare zoner. Vi har opdateret slidserne i kanten for at give dig mere tildækning, samtidig med at du får frihed i dit længste skridt.

Hold dig kølig

Nike Dri-FIT ADV forbedrer vores svedtransporterende teknologi med avanceret køling og zoner med åndbarhed, så du kan holde dig tør og godt tilpas. De perforerede sektioner og mesh ved linningen giver åndbarhed.

Opbevaring til kilometerne

De to indstikslommer opbevarer småting som øretelefoner eller ernæringsposer, mens lynlåslommen bagpå passer til de fleste telefoner.

Produktoplysninger

  • Swoosh-logoer og -grafik
  • Elastisk linning med indvendig snoretræk
  • Hoveddel: 100 % polyester. Linning: 89% polyester/11% elastan. Trusse: 86% polyester/14% elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Sapphire/Hot Lava
  • Stylenr.: IF3653-570

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 170 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Très beau short

    sonia421676219

    Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) til kvinder

Nike AeroSwift

26% rabat

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