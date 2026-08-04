Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) til kvinder

Très beau short
sonia421676219
Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Efterlad dine konkurrenter i støvet. Disse letvægts AeroSwift-shorts er designet til hastighed og er fremstillet i køligt, svedtransporterende materiale og designet med åndbare zoner. Vi har opdateret slidserne i kanten for at give dig mere tildækning, samtidig med at du får frihed i dit længste skridt.
Nike AeroSwift
Efterlad dine konkurrenter i støvet. Disse letvægts AeroSwift-shorts er designet til hastighed og er fremstillet i køligt, svedtransporterende materiale og designet med åndbare zoner. Vi har opdateret slidserne i kanten for at give dig mere tildækning, samtidig med at du får frihed i dit længste skridt.
Nike Dri-FIT ADV forbedrer vores svedtransporterende teknologi med avanceret køling og zoner med åndbarhed, så du kan holde dig tør og godt tilpas. De perforerede sektioner og mesh ved linningen giver åndbarhed.
De to indstikslommer opbevarer småting som øretelefoner eller ernæringsposer, mens lynlåslommen bagpå passer til de fleste telefoner.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Très beau short
sonia421676219
Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus
Nike AeroSwift