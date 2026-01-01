Genanvendte materialer
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Disse letvægts AeroSwift-shorts er skabt til toppræstationer og er fremstillet i køligt, svedtransporterende materiale og designet med åndbare zoner. Vi har opdateret slidserne i kanten for at give dig mere tildækning, samtidig med at du får frihed i dit længste skridt.
- Vist farve: sort/hvid/hvid
- Stylenr.: IF1421-010
Nike AeroSwift
Disse letvægts AeroSwift-shorts er skabt til toppræstationer og er fremstillet i køligt, svedtransporterende materiale og designet med åndbare zoner. Vi har opdateret slidserne i kanten for at give dig mere tildækning, samtidig med at du får frihed i dit længste skridt.
Hold dig kølig
Nike Dri-FIT ADV forbedrer vores svedtransporterende teknologi med avanceret køling og zoner med åndbarhed, så du kan holde dig tør og godt tilpas. De perforerede sektioner og mesh ved linningen giver åndbarhed.
Opbevaring til kilometerne
De to indstikslommer opbevarer småting som øretelefoner eller ernæringsposer, mens lynlåslommen bagpå passer til de fleste telefoner.
Produktoplysninger
- Swoosh-logoer
- Elastisk linning med indvendig snoretræk
- Hoveddel: 100 % polyester. Linning: 89% polyester/11% elastan. Trusse: 86% polyester/14% elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/hvid/hvid
- Stylenr.: IF1421-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 170 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike AeroSwift