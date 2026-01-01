Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) til kvinder

Nike AeroSwift

599,90 kr.

Disse letvægts AeroSwift-shorts er skabt til toppræstationer og er fremstillet i køligt, svedtransporterende materiale og designet med åndbare zoner. Vi har opdateret slidserne i kanten for at give dig mere tildækning, samtidig med at du får frihed i dit længste skridt.

Hold dig kølig

Nike Dri-FIT ADV forbedrer vores svedtransporterende teknologi med avanceret køling og zoner med åndbarhed, så du kan holde dig tør og godt tilpas. De perforerede sektioner og mesh ved linningen giver åndbarhed.

Opbevaring til kilometerne

De to indstikslommer opbevarer småting som øretelefoner eller ernæringsposer, mens lynlåslommen bagpå passer til de fleste telefoner.