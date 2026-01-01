Genanvendte materialer
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) og mellemhøj talje og til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Disse løbeshorts er designet med en præmie i tankerne og hjælper med at holde dig tør og komfortabel, når du krydser målstregen. De er svedtransporterende, åndbare og forbedret med et print, der er inspireret af det blændende skær fra et diamanttrofæ.
- Vist farve: Off White/hvid/sort
- Stylenr.: IF1425-101
Nike AeroSwift
Disse løbeshorts er designet med en præmie i tankerne og hjælper med at holde dig tør og komfortabel, når du krydser målstregen. De er svedtransporterende, åndbare og forbedret med et print, der er inspireret af det blændende skær fra et diamanttrofæ.
Fordele
- Nike Dri-FIT ADV forbedrer vores svedtransporterende teknologi med avanceret køling og zoner med åndbarhed, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- En lynlåslomme bagpå passer til de fleste telefoner, mens sidelommerne kan opbevare gelé eller mindre genstande.
- Letvævet stof har perforerede sektioner for at forbedre åndbarheden.
- Indvendigt snoretræk på den elastiske mesh-linning sikrer din pasform.
- Opdaterede slidser i kanten giver mere tildækning uden at gå på kompromis med bevægelsesfriheden.
Produktoplysninger
- Swoosh-logoer
- Hoveddel: 100 % polyester. Linning: 89% polyester/11% elastan. Trusse: 86% polyester/14% elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Off White/hvid/sort
- Stylenr.: IF1425-101
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 178 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike AeroSwift