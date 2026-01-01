Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (5 cm) til mænd

Kom i zonen og løb. Disse vævede letvægtsshorts har avanceret, svedtransporterende teknologi med åndbare zoner, der hjælper med at holde dig kølig og fokuseret. De to lommer i indershortsene giver plads til mindre vigtige småting, mens den udvendige lynlåslomme bagpå sikrer din telefon fra start til slut.

Vist farve: sort/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Stylenr.: IR4445-010