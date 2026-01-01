Genanvendte materialer
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (5 cm) til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Kom i zonen og løb. Disse vævede letvægtsshorts har avanceret, svedtransporterende teknologi med åndbare zoner, der hjælper med at holde dig kølig og fokuseret. De to lommer i indershortsene giver plads til mindre vigtige småting, mens den udvendige lynlåslomme bagpå sikrer din telefon fra start til slut.
- Vist farve: sort/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Stylenr.: IR4445-010
Nike AeroSwift
Kom i zonen og løb. Disse vævede letvægtsshorts har avanceret, svedtransporterende teknologi med åndbare zoner, der hjælper med at holde dig kølig og fokuseret. De to lommer i indershortsene giver plads til mindre vigtige småting, mens den udvendige lynlåslomme bagpå sikrer din telefon fra start til slut.
Fordele
- Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
- Det vævede materiale kan strækkes i fire retninger og er skabt til bevægelse i alle retninger, mens slidserne forneden giver optimal bevægelsesfrihed, når du løber.
- Flyvent Waistband kombinerer elastik og mesh og giver en åndbar, tætsiddende pasform.
- Indershortsene giver støtte og tildækning.
Produktoplysninger
- Detaljer i reflekterende design
- Snoretræk
- Hoveddel: 88% polyester/12% elastan. Elastik: 73% nylon/27% elastan. Foring: 89 % polyester/11 % elastan.
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Vist farve: sort/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Stylenr.: IR4445-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike AeroSwift