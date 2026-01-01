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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (5 cm) til mænd - sort/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Genanvendte materialer

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (5 cm) til mænd

679,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Kom i zonen og løb. Disse vævede letvægtsshorts har avanceret, svedtransporterende teknologi med åndbare zoner, der hjælper med at holde dig kølig og fokuseret. De to lommer i indershortsene giver plads til mindre vigtige småting, mens den udvendige lynlåslomme bagpå sikrer din telefon fra start til slut.


  • Vist farve: sort/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Stylenr.: IR4445-010

Nike AeroSwift

679,90 kr.

Kom i zonen og løb. Disse vævede letvægtsshorts har avanceret, svedtransporterende teknologi med åndbare zoner, der hjælper med at holde dig kølig og fokuseret. De to lommer i indershortsene giver plads til mindre vigtige småting, mens den udvendige lynlåslomme bagpå sikrer din telefon fra start til slut.

Fordele

  • Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
  • Det vævede materiale kan strækkes i fire retninger og er skabt til bevægelse i alle retninger, mens slidserne forneden giver optimal bevægelsesfrihed, når du løber.
  • Flyvent Waistband kombinerer elastik og mesh og giver en åndbar, tætsiddende pasform.
  • Indershortsene giver støtte og tildækning.

Produktoplysninger

  • Detaljer i reflekterende design
  • Snoretræk
  • Hoveddel: 88% polyester/12% elastan. Elastik: 73% nylon/27% elastan. Foring: 89 % polyester/11 % elastan.
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Vist farve: sort/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Stylenr.: IR4445-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (5 cm) til mænd

    Nike AeroSwift

    679,90 kr.

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