Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (5 cm) til mænd

Nike AeroSwift

649,90 kr.

Disse AeroSwift-shorts er designet til konkurrenceløb og hjælper dig med at kæmpe igennem det værste for at konkurrere med de bedste. Det lette, vævede materiale hjælper med at transportere sved væk, og en foring i maskinstrik giver dig den støtte, du har brug for. De har fire lommer, der giver dig et sted at opbevare dine geler, snacks og andre vigtige ting til løbsdagen.

Avanceret svedtransporterende teknologi

Nike Dri-FIT ADV forbedrer vores svedtransporterende teknologi med avanceret køling og zoner med åndbarhed, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Fremstillet til bevægelse

Det vævede materiale, der kan strækkes i fire retninger, giver dig bevægelsesfrihed og hjælper dig med at være komfortabel, mens du løber. De opdaterede syninger er lavere på sidesømmene sammenlignet med tidligere versioner og giver ekstra tildækning. Flyvent Waistband kombinerer elastik og mesh og giver en åndbar, tætsiddende pasform.

Skabt til hastighed

AeroSwift-kollektionen er det bedste inden for Nike-konkurrenceudstyr. Vores beklædningsgenstande er skabt til hastighed og leverer optimal performance og tildækning uden distraktioner.