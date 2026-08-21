Genanvendte materialer
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (5 cm) til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Disse AeroSwift-shorts er designet til konkurrenceløb og hjælper dig med at kæmpe igennem det værste for at konkurrere med de bedste. Det lette, vævede materiale hjælper med at transportere sved væk, og en foring i maskinstrik giver dig den støtte, du har brug for. De har fire lommer, der giver dig et sted at opbevare dine geler, snacks og andre vigtige ting til løbsdagen.
- Vist farve: Barely Green/Lapis
- Stylenr.: IH6937-394
Nike AeroSwift
Disse AeroSwift-shorts er designet til konkurrenceløb og hjælper dig med at kæmpe igennem det værste for at konkurrere med de bedste. Det lette, vævede materiale hjælper med at transportere sved væk, og en foring i maskinstrik giver dig den støtte, du har brug for. De har fire lommer, der giver dig et sted at opbevare dine geler, snacks og andre vigtige ting til løbsdagen.
Avanceret svedtransporterende teknologi
Nike Dri-FIT ADV forbedrer vores svedtransporterende teknologi med avanceret køling og zoner med åndbarhed, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Fremstillet til bevægelse
Det vævede materiale, der kan strækkes i fire retninger, giver dig bevægelsesfrihed og hjælper dig med at være komfortabel, mens du løber. De opdaterede syninger er lavere på sidesømmene sammenlignet med tidligere versioner og giver ekstra tildækning. Flyvent Waistband kombinerer elastik og mesh og giver en åndbar, tætsiddende pasform.
Skabt til hastighed
AeroSwift-kollektionen er det bedste inden for Nike-konkurrenceudstyr. Vores beklædningsgenstande er skabt til hastighed og leverer optimal performance og tildækning uden distraktioner.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 88% polyester/12% elastan. Elastik: 73% nylon/27% elastan. Foring: 89% polyester/11% elastan.
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Barely Green/Lapis
- Stylenr.: IH6937-394
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 179 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike AeroSwift