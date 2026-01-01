Nike Advantage-Dri-FIT-tennistanktop til kvinder

Denne tætsiddende top er fremstillet i et elastisk, svedtransporterende materiale og har et vintage-look med moderne teknologi, der hjælper dig med at holde dig tør og spille dit bedste spil. Den formede bryderryg giver dækning uden at begrænse dine bevægelser.

Vist farve: Light Lemon Twist/sort

Stylenr.: II3606-736