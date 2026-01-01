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Nike Advantage-Dri-FIT-tennistanktop til kvinder - Light Lemon Twist/sort

Genanvendte materialer

Nike Advantage

Dri-FIT-tennistanktop til kvinder

29% rabat
Light Lemon Twist/sort
hvid/sort
Peony/hvid
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 50% genanvendte polyesterfibre.

Denne tætsiddende top er fremstillet i et elastisk, svedtransporterende materiale og har et vintage-look med moderne teknologi, der hjælper dig med at holde dig tør og spille dit bedste spil. Den formede bryderryg giver dækning uden at begrænse dine bevægelser.


  • Vist farve: Light Lemon Twist/sort
  • Stylenr.: II3606-736

Nike Advantage

29% rabat

Denne tætsiddende top er fremstillet i et elastisk, svedtransporterende materiale og har et vintage-look med moderne teknologi, der hjælper dig med at holde dig tør og spille dit bedste spil. Den formede bryderryg giver dækning uden at begrænse dine bevægelser.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Blødt ribmateriale har optimal elasticitet, så du kan yde dit bedste.
  • Længden gør det nemt at folde den ind og giver dækning, når du server.

Produktoplysninger

  • NikeCourt-logo i silikone
  • 71 % polyester/29 % elastan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Light Lemon Twist/sort
  • Stylenr.: II3606-736

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Nike Advantage-Dri-FIT-tennistanktop til kvinder

    Nike Advantage

    29% rabat

    Fuldend looket

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