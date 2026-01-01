Genanvendte materialer
Nike Advantage
Dri-FIT-tennistanktop til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 50% genanvendte polyesterfibre.
Denne tætsiddende top er fremstillet i et elastisk, svedtransporterende materiale og har et vintage-look med moderne teknologi, der hjælper dig med at holde dig tør og spille dit bedste spil. Den formede bryderryg giver dækning uden at begrænse dine bevægelser.
- Vist farve: Light Lemon Twist/sort
- Stylenr.: II3606-736
Nike Advantage
Denne tætsiddende top er fremstillet i et elastisk, svedtransporterende materiale og har et vintage-look med moderne teknologi, der hjælper dig med at holde dig tør og spille dit bedste spil. Den formede bryderryg giver dækning uden at begrænse dine bevægelser.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Blødt ribmateriale har optimal elasticitet, så du kan yde dit bedste.
- Længden gør det nemt at folde den ind og giver dækning, når du server.
Produktoplysninger
- NikeCourt-logo i silikone
- 71 % polyester/29 % elastan
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Light Lemon Twist/sort
- Stylenr.: II3606-736
Størrelse og pasform
- Tætsiddende pasform: tæt og faconsyet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike Advantage