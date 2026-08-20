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ACG Zegama Trail-trailløbesko til mænd - Summit White/Phantom/Safety Orange/sort

ACG Zegama Trail

Trailløbesko til mænd

1.249 kr.
Summit White/Phantom/Safety Orange/sort
Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
sort/Safety Orange/Anthracite/Summit White
Baltic Blue/Light Orewood Brown/Mink Brown/Phantom
Spruce Fog/Sea Glass/sort/Black Spruce
Light Crimson/Light Orewood Brown/sort/sort
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

  • Vist farve: Summit White/Phantom/Safety Orange/sort
  • Stylenr.: HV8113-103

ACG Zegama Trail

1.249 kr.

Denne pålidelige trailløbesko indtager sin retmæssige plads i ACG. Og den kommer med nogle opgraderinger til alle forhold. Den lette og ultra-dæmpede ACG Zegama kombinerer godt greb og mere plads til dine tæer for at give varig komfort og kontrol på barskt terræn. Stejle stigninger, hårnålesving, nedkørsler – Zegama er bygget til at tackle det hele. Er du?

Stablet stødabsorbering

Den opdaterede mellemsål placerer mere ultralet ZoomX-skum direkte under foden for at maksimere dæmpningen. Et lag Cushlon 3.0-skum hjælper med at give stødbeskyttelse, komfort og stabilitet på ujævne løbebaneoverflader.

Plads til bevægelse

Den mere rummelige forfod og tåboks er lavet specielt til trail-løbere og lader dine tæer sprede sig for større stabilitet i hårdt terræn.

Forbedret ankelmanchet

For at holde snavs ude har den forbedrede ankelmanchet strækbart stof, der giver en mere tilpasset 1:1-pasform omkring hælen.

Pålideligt greb, peak-kontrol

Den pålidelige Vibram® MegaGrip-ydersål med Traction Lug-teknologi giver uovertruffent greb under omskiftelige forhold på løbeturen.

Flere fordele

Den kølige mesh-overdel er let og slidstærk og er lavet til at modstå det hårdeste terræn.

Produktoplysninger

  • Vægt: Ca. 338 g (størrelse 44 til mænd)
  • Hældrop: 4 mm
  • Vist farve: Summit White/Phantom/Safety Orange/sort
  • Stylenr.: HV8113-103

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (74)

4.8 stjerner

  • Muy cómodas.

    EnriqueC842528600

    Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.

  • Top!

    Vasilis978105422

    Απλά καταπληκτικό!! Άνετο,τέλεια πρόσφυση,πολύ καλή διαπνοή και δείχνει αρκετά γερό.

  • As comfy as they say.

    NickyB180512201

    I have the Zegama 1s and really like them. The Pegasus Trail is really my go-to. I’ve read a lot of great things about this Zegama ACG being the most comfortable trail shoe from Nike so decided to pick them up. Not disappointed at all! I was so impressed with how comfortable they actually are. This is initial impression, but man, I really love how they feel. Great color as well. I know I’ll end up getting another pair.

ACG Zegama Trail-trailløbesko til mænd

ACG Zegama Trail

1.249 kr.

Nådesløs komfort. Bløde sko til det hårde terræn.

Specialudviklet til

Trailløb

Terræn

Meget teknisk

Stødabsorbering

Maksimum

Skoens vægt

Ca. 338 g (størrelse 44 til mænd)

Hældrop

4 mm

Tekniske oplysninger

Skoens vægt

Ca. 338 g (størrelse 44 til mænd)

Hældrop

4 mm

Med power fra

ZoomX-skum, Cushlon 3.0-skum og Vibram® MegaGrip

Funktioner til performance

  • Stablet stødabsorbering

    Den opdaterede mellemsål placerer mere ultralet ZoomX-skum direkte under foden for at maksimere dæmpningen. Et lag Cushlon 3.0-skum hjælper med at give stødbeskyttelse, komfort og stabilitet på ujævne løbebaneoverflader.

  • Plads til bevægelse

    Den mere rummelige forfod og tåboks er lavet specielt til trail-løbere og lader dine tæer sprede sig for større stabilitet i hårdt terræn.

  • Forbedret ankelmanchet

    For at holde snavs ude har den forbedrede ankelmanchet strækbart stof, der giver en mere tilpasset 1:1-pasform omkring hælen.

  • Pålideligt greb, peak-kontrol

    Den pålidelige Vibram® MegaGrip-ydersål med Traction Lug-teknologi giver uovertruffent greb under omskiftelige forhold på løbeturen.

Caleb Olson

"Det er den bedste sko i virkelig barskt, ufremkommeligt terræn, hvor stabilitet og komfort er vigtigere end bare at bevæge dig fremad hurtigst muligt."

Caleb Olson

ACG-atlet, vinder af 2025 Western States 100

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