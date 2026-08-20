ACG Zegama Trail-trailløbesko til mænd

Muy cómodas.
EnriqueC842528600
Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.
Klarna tilgængelig ved kassen.
ACG Zegama Trail
Denne pålidelige trailløbesko indtager sin retmæssige plads i ACG. Og den kommer med nogle opgraderinger til alle forhold. Den lette og ultra-dæmpede ACG Zegama kombinerer godt greb og mere plads til dine tæer for at give varig komfort og kontrol på barskt terræn. Stejle stigninger, hårnålesving, nedkørsler – Zegama er bygget til at tackle det hele. Er du?
Den opdaterede mellemsål placerer mere ultralet ZoomX-skum direkte under foden for at maksimere dæmpningen. Et lag Cushlon 3.0-skum hjælper med at give stødbeskyttelse, komfort og stabilitet på ujævne løbebaneoverflader.
Den mere rummelige forfod og tåboks er lavet specielt til trail-løbere og lader dine tæer sprede sig for større stabilitet i hårdt terræn.
For at holde snavs ude har den forbedrede ankelmanchet strækbart stof, der giver en mere tilpasset 1:1-pasform omkring hælen.
Den pålidelige Vibram® MegaGrip-ydersål med Traction Lug-teknologi giver uovertruffent greb under omskiftelige forhold på løbeturen.
Den kølige mesh-overdel er let og slidstærk og er lavet til at modstå det hårdeste terræn.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.8 stjerner
Muy cómodas.
EnriqueC842528600
Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.
Top!
Vasilis978105422
Απλά καταπληκτικό!! Άνετο,τέλεια πρόσφυση,πολύ καλή διαπνοή και δείχνει αρκετά γερό.
As comfy as they say.
NickyB180512201
I have the Zegama 1s and really like them. The Pegasus Trail is really my go-to. I’ve read a lot of great things about this Zegama ACG being the most comfortable trail shoe from Nike so decided to pick them up. Not disappointed at all! I was so impressed with how comfortable they actually are. This is initial impression, but man, I really love how they feel. Great color as well. I know I’ll end up getting another pair.
ACG Zegama Trail
Specialudviklet til
Terræn
Stødabsorbering
Skoens vægt
Hældrop
Skoens vægt
Ca. 338 g (størrelse 44 til mænd)
Hældrop
4 mm
Med power fra
ZoomX-skum, Cushlon 3.0-skum og Vibram® MegaGrip
Caleb Olson
ACG-atlet, vinder af 2025 Western States 100