ACG Zegama Trail-trailløbesko til mænd

ACG Zegama Trail

1.249 kr.

Denne pålidelige trailløbesko indtager sin retmæssige plads i ACG. Og den kommer med nogle opgraderinger til alle forhold. Den lette og ultra-dæmpede ACG Zegama kombinerer godt greb og mere plads til dine tæer for at give varig komfort og kontrol på barskt terræn. Stejle stigninger, hårnålesving, nedkørsler – Zegama er bygget til at tackle det hele. Er du?

Stablet stødabsorbering

Den opdaterede mellemsål placerer mere ultralet ZoomX-skum direkte under foden for at maksimere dæmpningen. Et lag Cushlon 3.0-skum hjælper med at give stødbeskyttelse, komfort og stabilitet på ujævne løbebaneoverflader.

Plads til bevægelse

Den mere rummelige forfod og tåboks er lavet specielt til trail-løbere og lader dine tæer sprede sig for større stabilitet i hårdt terræn.

Forbedret ankelmanchet

For at holde snavs ude har den forbedrede ankelmanchet strækbart stof, der giver en mere tilpasset 1:1-pasform omkring hælen.

Pålideligt greb, peak-kontrol

Den pålidelige Vibram® MegaGrip-ydersål med Traction Lug-teknologi giver uovertruffent greb under omskiftelige forhold på løbeturen.