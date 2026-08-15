ACG Zegama Hike-vandresko til kvinder

Mega
AnkeN282648995
Mega Schuh super bequem macht Spaß diesen Schuh zu tragen und sieht auch noch top aus
Klarna tilgængelig ved kassen.
Gør hårde klatreture til panoramisk lykke. Zegama Hike er den pålidelige trail-guru, der får dig derhen. Den lette, ultra-soft mellemsål er udstyret med teknologi til alle forhold og kombineres med grebssikre Vibram® MegaGrip-grebsknopper, der hjælper med at maksimere komfort og kontrol. Det rummelige design og den bredere ydersål giver en stabil base, der hjælper dig med at tackle barsk og skiftende terræn.
ACG Zegama Hike
ACG HIKES MOUNTAIN G.O.A.T.
Gør hårde klatreture til panoramisk lykke. Zegama Hike er den pålidelige trail-guru, der får dig derhen. Den lette, ultra-soft mellemsål er udstyret med teknologi til alle forhold og kombineres med grebssikre Vibram® MegaGrip-grebsknopper, der hjælper med at maksimere komfort og kontrol. Det rummelige design og den bredere ydersål giver en stabil base, der hjælper dig med at tackle barsk og skiftende terræn.
Den innovative mellemsål placerer ultralet ZoomX-skum direkte under foden og maksimerer støddæmpningen. Et lag af fastere skum hjælper med at give stødbeskyttelse, komfort og stabilitet på ujævne overflader med fordybninger.
Den pålidelige Vibram® MegaGrip-ydersål med Traction Lug-teknologi giver uovertruffent greb under omskiftelige forhold på løbeturen.
Uanset om du går op ad stien eller ned, er hælstroppen designet til at hjælpe dig med at holde dig fast i skoen. Den bredere ydersål giver et stabilt fundament, når du bevæger dig over skiftende terræn.
Efterhånden som din fod udvider sig over længere afstande, skaber den udvidede snørehullerække et pasformssystem, der gør det nemt at justere, så hele din fod kan holde sig godt tilpas under hele din vandretur.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.7 stjerner
Mega
AnkeN282648995
Mega Schuh super bequem macht Spaß diesen Schuh zu tragen und sieht auch noch top aus
Marinaa44187fe7f7748e9b4fc980fefba294c
Een hele goeie schoen , heel stevig en goede demping , wel een nadeel voor ACG te zijn.. zij niet waterdicht!
So comfy!
Lauracd06ab4b88c04f7abd54d9471876e5a1
Most comfortable hiking shoes I’ve ever worn!
ACG Zegama Hike
Specialudviklet til
Terræn
Stødabsorbering
Skoens vægt