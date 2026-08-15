ACG Zegama Hike-vandresko til kvinder

ACG Zegama Hike

1.349 kr.

ACG HIKES MOUNTAIN G.O.A.T.

Gør hårde klatreture til panoramisk lykke. Zegama Hike er den pålidelige trail-guru, der får dig derhen. Den lette, ultra-soft mellemsål er udstyret med teknologi til alle forhold og kombineres med grebssikre Vibram® MegaGrip-grebsknopper, der hjælper med at maksimere komfort og kontrol. Det rummelige design og den bredere ydersål giver en stabil base, der hjælper dig med at tackle barsk og skiftende terræn.

Stablet stødabsorbering

Den innovative mellemsål placerer ultralet ZoomX-skum direkte under foden og maksimerer støddæmpningen. Et lag af fastere skum hjælper med at give stødbeskyttelse, komfort og stabilitet på ujævne overflader med fordybninger.

Pålideligt greb

Den pålidelige Vibram® MegaGrip-ydersål med Traction Lug-teknologi giver uovertruffent greb under omskiftelige forhold på løbeturen.

Stabil fastholdelse

Uanset om du går op ad stien eller ned, er hælstroppen designet til at hjælpe dig med at holde dig fast i skoen. Den bredere ydersål giver et stabilt fundament, når du bevæger dig over skiftende terræn.

Pasformen giver komfort

Efterhånden som din fod udvider sig over længere afstande, skaber den udvidede snørehullerække et pasformssystem, der gør det nemt at justere, så hele din fod kan holde sig godt tilpas under hele din vandretur.