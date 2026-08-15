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ACG Zegama Hike-vandresko til kvinder - Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet

ACG Zegama Hike

Vandresko til kvinder

1.349 kr.
Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet
Life Lime/Barely Volt/Smoke Grey/Dark Smoke Grey
Cream II/Light Orewood Brown/Cave Stone/Cream II
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Gør hårde klatreture til panoramisk lykke. Zegama Hike er den pålidelige trail-guru, der får dig derhen. Den lette, ultra-soft mellemsål er udstyret med teknologi til alle forhold og kombineres med grebssikre Vibram® MegaGrip-grebsknopper, der hjælper med at maksimere komfort og kontrol. Det rummelige design og den bredere ydersål giver en stabil base, der hjælper dig med at tackle barsk og skiftende terræn.


  • Vist farve: Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet
  • Stylenr.: IO7855-002

ACG Zegama Hike

1.349 kr.

ACG HIKES MOUNTAIN G.O.A.T.

Gør hårde klatreture til panoramisk lykke. Zegama Hike er den pålidelige trail-guru, der får dig derhen. Den lette, ultra-soft mellemsål er udstyret med teknologi til alle forhold og kombineres med grebssikre Vibram® MegaGrip-grebsknopper, der hjælper med at maksimere komfort og kontrol. Det rummelige design og den bredere ydersål giver en stabil base, der hjælper dig med at tackle barsk og skiftende terræn.

Stablet stødabsorbering

Den innovative mellemsål placerer ultralet ZoomX-skum direkte under foden og maksimerer støddæmpningen. Et lag af fastere skum hjælper med at give stødbeskyttelse, komfort og stabilitet på ujævne overflader med fordybninger.

Pålideligt greb

Den pålidelige Vibram® MegaGrip-ydersål med Traction Lug-teknologi giver uovertruffent greb under omskiftelige forhold på løbeturen.

Stabil fastholdelse

Uanset om du går op ad stien eller ned, er hælstroppen designet til at hjælpe dig med at holde dig fast i skoen. Den bredere ydersål giver et stabilt fundament, når du bevæger dig over skiftende terræn.

Pasformen giver komfort

Efterhånden som din fod udvider sig over længere afstande, skaber den udvidede snørehullerække et pasformssystem, der gør det nemt at justere, så hele din fod kan holde sig godt tilpas under hele din vandretur.

Flere fordele

  • Tekstiloverdelen er let og åndbar til lange vandreture og slidstærk, så den kan holde til det barske terræn.
  • Ankelmanchetten, der er blød og elastisk, hjælper med at holde snavs fra løbestien ude.

Produktoplysninger

  • Stropper ved hæl og pløs
  • Størrelse 39 til kvinder: 348 gram
  • Sålhøjde: 32 mm (hæl)/28 mm (forfod)
  • Hældrop/fald fra hæl til tå: 4 mm
  • Knophøjde: 5 mm
  • Vist farve: Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet
  • Stylenr.: IO7855-002

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (26)

4.7 stjerner

  • Mega

    AnkeN282648995

    Mega Schuh super bequem macht Spaß diesen Schuh zu tragen und sieht auch noch top aus

  • Marinaa44187fe7f7748e9b4fc980fefba294c

    Een hele goeie schoen , heel stevig en goede demping , wel een nadeel voor ACG te zijn.. zij niet waterdicht!

  • So comfy!

    Lauracd06ab4b88c04f7abd54d9471876e5a1

    Most comfortable hiking shoes I’ve ever worn!

ACG Zegama Hike-vandresko til kvinder

ACG Zegama Hike

1.349 kr.

En bundsolid, let vandrestøvle bygget på en hurtig trailløbesko.

Specialudviklet til

Vandresport

Terræn

Ujævnt

Stødabsorbering

Maksimum

Skoens vægt

Ca. 348 g / 12,3 oz (US-str. 8 til kvinder)

Funktioner til performance

  • Letvægtsstødabsorbering

    Den innovative mellemsål placerer ultralet ZoomX-skum direkte under foden og maksimerer støddæmpningen. Et lag af fastere skum hjælper med at give stødbeskyttelse, komfort og stabilitet på ujævne overflader med fordybninger.

  • Pålideligt greb

    Den pålidelige Vibram® MegaGrip-ydersål med Traction Lug-teknologi giver uovertruffent greb under omskiftelige forhold på løbeturen.

  • Stabil fastholdelse

    Uanset om du går op ad stien eller ned, er hælstroppen designet til at hjælpe dig med at holde dig fast i skoen. Den bredere ydersål giver et stabilt fundament, når du bevæger dig over skiftende terræn.

  • Pasformen giver komfort

    Efterhånden som din fod udvider sig over længere afstande, skaber den udvidede snørehullerække et pasformssystem, der gør det nemt at justere, så hele din fod kan holde sig godt tilpas under hele din vandretur.

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