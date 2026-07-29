Nike ACG "Wolf Tree"-vest

Tag denne "Wolf Tree"-vest på, når du har brug for pålidelig varme. Den er fremstillet i Polartec®-materiale, der hjælper med at holde dig varm på kolde dage. Den løstsiddende pasform er designet til at være rummelig i kroppen, hvilket giver bevægelsesfrihed og gør den nem at bruge som lag.

Vist farve: Anthracite/sort/Summit White

Stylenr.: HV1121-060