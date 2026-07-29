Nike ACG "Wolf Tree"-vest

A huge let down
rustic09
I was super excited when this went on sale but the actual vest looks nothing like the picture its extremely thin material and the xl wasnt even long enough the wolf print also did not look very cool a huge letdown
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Tag denne "Wolf Tree"-vest på, når du har brug for pålidelig varme. Den er fremstillet i Polartec®-materiale, der hjælper med at holde dig varm på kolde dage. Den løstsiddende pasform er designet til at være rummelig i kroppen, hvilket giver bevægelsesfrihed og gør den nem at bruge som lag.
Nike ACG "Wolf Tree"
Tag denne "Wolf Tree"-vest på, når du har brug for pålidelig varme. Den er fremstillet i Polartec®-materiale, der hjælper med at holde dig varm på kolde dage. Den løstsiddende pasform er designet til at være rummelig i kroppen, hvilket giver bevægelsesfrihed og gør den nem at bruge som lag.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4 stjerner
A huge let down
rustic09
I was super excited when this went on sale but the actual vest looks nothing like the picture its extremely thin material and the xl wasnt even long enough the wolf print also did not look very cool a huge letdown
Nike ACG wolf tree alien print vest
Michael
[This review was collected as part of a promotion.] I’ve recently started liking the ACG wolf tree items. I wish it was a tad bit longer, but it’s right at the waist line still fits just fine. Once you put anything ACG wolf tree on it causes instant warmth. Nice and soft and comfortable.
Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
#productsprovidedbynike
Acg alien vest
Uncle Scrooge
[This review was collected as part of a promotion.] Acg is the best. All the little details. Ufo pull tab that glows in the dark 🔥
Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
#productsprovidedbynike
Nike ACG "Wolf Tree"