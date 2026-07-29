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Nike ACG "Wolf Tree"-vest - Anthracite/sort/Summit White

Genanvendte materialer

Nike ACG "Wolf Tree"

Trykt vest

799,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Tag denne "Wolf Tree"-vest på, når du har brug for pålidelig varme. Den er fremstillet i Polartec®-materiale, der hjælper med at holde dig varm på kolde dage. Den løstsiddende pasform er designet til at være rummelig i kroppen, hvilket giver bevægelsesfrihed og gør den nem at bruge som lag.


  • Vist farve: Anthracite/sort/Summit White
  • Stylenr.: HV1121-060

Nike ACG "Wolf Tree"

799,90 kr.

Tag denne "Wolf Tree"-vest på, når du har brug for pålidelig varme. Den er fremstillet i Polartec®-materiale, der hjælper med at holde dig varm på kolde dage. Den løstsiddende pasform er designet til at være rummelig i kroppen, hvilket giver bevægelsesfrihed og gør den nem at bruge som lag.

Fordele

  • Det superbløde Polartec®-fleece hjælper med at holde på varmen og føles samtidig let.
  • Den løstsiddende pasform er designet til at være rummelig i kroppen, hvilket giver bevægelsesfrihed og gør den nem at bruge som lag.
  • De elastiske kantebånd ved armhullerne og i taljen giver et stilrent look.

Produktoplysninger

  • Løstsiddende pasform
  • Børstet fleece
  • Broderede logoer, der lyser op i mørket
  • ACG UFO-perle
  • Lommepose
  • Elastiske ærmegab og manchetter
  • Importeret
  • 100% polyester
  • Maskinvask
  • Vist farve: Anthracite/sort/Summit White
  • Stylenr.: HV1121-060

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 180 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (4)

4 stjerner

  • A huge let down

    rustic09

    I was super excited when this went on sale but the actual vest looks nothing like the picture its extremely thin material and the xl wasnt even long enough the wolf print also did not look very cool a huge letdown

  • Nike ACG wolf tree alien print vest

    Michael

    [This review was collected as part of a promotion.] I’ve recently started liking the ACG wolf tree items. I wish it was a tad bit longer, but it’s right at the waist line still fits just fine. Once you put anything ACG wolf tree on it causes instant warmth. Nice and soft and comfortable.

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

  • Acg alien vest

    Uncle Scrooge

    [This review was collected as part of a promotion.] Acg is the best. All the little details. Ufo pull tab that glows in the dark 🔥

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

Nike ACG "Wolf Tree"-vest

Nike ACG "Wolf Tree"

799,90 kr.

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