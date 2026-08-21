Genanvendte materialer
ACG Wolf Lichen
Top med rund hals
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Har du brug for lidt letvægtsvarme? Så har du fundet den. Dette alsidige mellemlag er designet til at passe over en base eller under en jakke. Det fyldige Polartec®-materiale føles ultrablødt og holder på din naturlige kropsvarme, mens fugten kan fordampe, så du kan holde dig tør.
- Vist farve: sort/Anthracite/Cool Grey/Summit White
- Stylenr.: IH1445-010
ACG Wolf Lichen
Har du brug for lidt letvægtsvarme? Så har du fundet den. Dette alsidige mellemlag er designet til at passe over en base eller under en jakke. Det fyldige Polartec®-materiale føles ultrablødt og holder på din naturlige kropsvarme, mens fugten kan fordampe, så du kan holde dig tør.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Løstsiddende pasform
- Broderede Nike ACG-, Polartec®- og Nike Swoosh-logoer
- Tommelfingerhuller
- Elastik i kant og manchetter
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/Anthracite/Cool Grey/Summit White
- Stylenr.: IH1445-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
- Big and tall-modellen har størrelse 2XL på og er 192 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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ACG Wolf Lichen