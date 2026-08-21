ACG Wolf Lichen-top med rund hals

Har du brug for lidt letvægtsvarme? Så har du fundet den. Dette alsidige mellemlag er designet til at passe over en base eller under en jakke. Det fyldige Polartec®-materiale føles ultrablødt og holder på din naturlige kropsvarme, mens fugten kan fordampe, så du kan holde dig tør.

Vist farve: sort/Anthracite/Cool Grey/Summit White

Stylenr.: IH1445-010