Genanvendte materialer
ACG Wolf Grid
Therma-FIT-vandreoverdel med 1/2-lynlås til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Når temperaturen falder, og dit vandretøj er gennemblødt af sved, er du nødt til at træffe en svær beslutning – fortsætte eller vende om. ACG Wolf Grid-toppen er designet til at holde dig i gang udenfor. Det åndbare fleece med gitterbagside tilpasser sig skiftende forhold. Det transporterer fugt væk og holder på din kropsvarme, så du kan holde dig varmere med mindre, så du kan opleve mere.
- Vist farve: sort/Summit White
- Stylenr.: IM4233-010
ACG Wolf Grid
Når temperaturen falder, og dit vandretøj er gennemblødt af sved, er du nødt til at træffe en svær beslutning – fortsætte eller vende om. ACG Wolf Grid-toppen er designet til at holde dig i gang udenfor. Det åndbare fleece med gitterbagside tilpasser sig skiftende forhold. Det transporterer fugt væk og holder på din kropsvarme, så du kan holde dig varmere med mindre, så du kan opleve mere.
Produktoplysninger
- Tommelfingerhuller
- Lodret brystlomme med lynlås
- Broderet ACG-logo på venstre bryst
- 95% polyester/5% elastan
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/Summit White
- Stylenr.: IM4233-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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ACG Wolf Grid