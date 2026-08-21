triangle, start, resume, beginVideo
 
billede 1 af 6
ACG Wolf Grid Therma-FIT-vandreoverdel med 1/2-lynlås til mænd - sort/Summit White

Genanvendte materialer

ACG Wolf Grid

Therma-FIT-vandreoverdel med 1/2-lynlås til mænd

679,90 kr.
sort/Summit White
Desert Pink/Light Crimson/Summit White
Light Orewood Brown/Cream II/Light Crimson/Summit White

Klarna tilgængelig ved kassen.

Når temperaturen falder, og dit vandretøj er gennemblødt af sved, er du nødt til at træffe en svær beslutning – fortsætte eller vende om. ACG Wolf Grid-toppen er designet til at holde dig i gang udenfor. Det åndbare fleece med gitterbagside tilpasser sig skiftende forhold. Det transporterer fugt væk og holder på din kropsvarme, så du kan holde dig varmere med mindre, så du kan opleve mere.


  • Vist farve: sort/Summit White
  • Stylenr.: IM4233-010

ACG Wolf Grid

679,90 kr.

Når temperaturen falder, og dit vandretøj er gennemblødt af sved, er du nødt til at træffe en svær beslutning – fortsætte eller vende om. ACG Wolf Grid-toppen er designet til at holde dig i gang udenfor. Det åndbare fleece med gitterbagside tilpasser sig skiftende forhold. Det transporterer fugt væk og holder på din kropsvarme, så du kan holde dig varmere med mindre, så du kan opleve mere.

Produktoplysninger

  • Tommelfingerhuller
  • Lodret brystlomme med lynlås
  • Broderet ACG-logo på venstre bryst
  • 95% polyester/5% elastan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Summit White
  • Stylenr.: IM4233-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Ingen anmeldelser

    ACG Wolf Grid Therma-FIT-vandreoverdel med 1/2-lynlås til mænd

    ACG Wolf Grid

    679,90 kr.