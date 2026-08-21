ACG Wolf Grid Therma-FIT-vandreoverdel med 1/2-lynlås til mænd

Når temperaturen falder, og dit vandretøj er gennemblødt af sved, er du nødt til at træffe en svær beslutning – fortsætte eller vende om. ACG Wolf Grid-toppen er designet til at holde dig i gang udenfor. Det åndbare fleece med gitterbagside tilpasser sig skiftende forhold. Det transporterer fugt væk og holder på din kropsvarme, så du kan holde dig varmere med mindre, så du kan opleve mere.

Vist farve: sort/Summit White

Stylenr.: IM4233-010