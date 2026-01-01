Genanvendte materialer
ACG Wolf Grid
Therma-FIT-vandrebukser til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Når temperaturen falder, og dit vandretøj er gennemblødt af sved, er du nødt til at træffe en svær beslutning – fortsætte eller vende om. Disse ACG Wolf Grid-bukser er designet til at holde dig i gang udenfor. Det åndbare fleece med gitterbagside tilpasser sig skiftende forhold. Det transporterer fugt væk og holder på din kropsvarme, så du kan holde dig varmere med mindre, så du kan opleve mere.
- Vist farve: sort/Summit White
- Stylenr.: IM4231-010
ACG Wolf Grid
Når temperaturen falder, og dit vandretøj er gennemblødt af sved, er du nødt til at træffe en svær beslutning – fortsætte eller vende om. Disse ACG Wolf Grid-bukser er designet til at holde dig i gang udenfor. Det åndbare fleece med gitterbagside tilpasser sig skiftende forhold. Det transporterer fugt væk og holder på din kropsvarme, så du kan holde dig varmere med mindre, så du kan opleve mere.
Produktoplysninger
- Lynlåslommer
- Elastikmanchetter
- Broderet ACG-logo på venstre lår
- 95% polyester/5% elastan
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/Summit White
- Stylenr.: IM4231-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 189 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- 7/8-længde: går til anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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ACG Wolf Grid