Nike ACG Vista Vert
Fotokromiske solbriller
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Nike ACG Vista Vert er udviklet til verdens hårdeste stier og kombinerer holdbarhed under alle forhold med præcisionsoptik, der er bygget til atleter, der jagter grænsen og fortsætter forbi den. Det fuldt indrammede design forstærker glasset og giver den ekstra sikkerhed, der er nødvendig, når terrænet bliver uforudsigeligt, hvilket giver dig tryghed gennem klipper, rødder og pludselige fald. De er klar til alt, hvad bjerget byder på.
- Vist farve: Anthracite/Wolf Grey
- Stylenr.: IQ9351-060
Nike ACG Vista Vert
Nike ACG Vista Vert er udviklet til verdens hårdeste stier og kombinerer holdbarhed under alle forhold med præcisionsoptik, der er bygget til atleter, der jagter grænsen og fortsætter forbi den. Det fuldt indrammede design forstærker glasset og giver den ekstra sikkerhed, der er nødvendig, når terrænet bliver uforudsigeligt, hvilket giver dig tryghed gennem klipper, rødder og pludselige fald. De er klar til alt, hvad bjerget byder på.
Fordele
- Stellets størrelse: 71 mm brede glas, 19 mm bred næsebro, 130 mm lange brillestænger
- Fotokromiske glas tilpasser sig lysintensiteten i realtid og giver den rigtige dækning under alle lysforhold.
- Nike Max Optics med antireflekterende belægning hjælper med at reducere lysrefleksion og giver præcist syn fra alle vinkler.
- En buet skærm med en krumning på 6 giver medium tildækning med moderat perifer lysblokering.
- Justerbar næsepude og brillestænger i TPE-gummi giver bedre greb og friktion selv under våde forhold.
Produktoplysninger
- Flere steder, hvor stropperne kan fastgøres.
- Det indsprøjtede stelmateriale kommer fra mindst 40% ricinusolie.
- 100 % UVA- og UVB-beskyttelse.
- Vist farve: Anthracite/Wolf Grey
- Stylenr.: IQ9351-060
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike ACG Vista Vert