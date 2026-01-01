Nike ACG Vista Vert fotokromiske solbriller

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Nike ACG Vista Vert er udviklet til verdens hårdeste stier og kombinerer holdbarhed under alle forhold med præcisionsoptik, der er bygget til atleter, der jagter grænsen og fortsætter forbi den. Det fuldt indrammede design forstærker glasset og giver den ekstra sikkerhed, der er nødvendig, når terrænet bliver uforudsigeligt, hvilket giver dig tryghed gennem klipper, rødder og pludselige fald. De er klar til alt, hvad bjerget byder på.