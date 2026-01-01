Nike ACG Vista Peak-solbriller

Nike ACG Vista Peak er bygget til at klare verdens mest barske terræn og kombinerer holdbarhed under alle forhold med præcisionsoptik til atleter, der går ud over det forventede. Den letvægtsramme med halv kant holder dit synsfelt helt åbent, så du kan se rødder, højder og stiens skiftende konturer uden at gå glip af noget. De er klar til alt, hvad bjerget byder på.

Vist farve: Safety Orange/Vast Grey

Stylenr.: IQ9341-819