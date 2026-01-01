Nike ACG Vista Peak
Fotokromiske solbriller
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike ACG Vista Peak er bygget til at klare verdens mest barske terræn og kombinerer holdbarhed under alle forhold med præcisionsoptik til atleter, der går ud over det forventede. Den letvægtsramme med halv kant holder dit synsfelt helt åbent, så du kan se rødder, højder og stiens skiftende konturer uden at gå glip af noget. De er klar til alt, hvad bjerget byder på.
- Vist farve: Anthracite/Wolf Grey
- Stylenr.: IQ9344-060
Nike ACG Vista Peak
Nike ACG Vista Peak er bygget til at klare verdens mest barske terræn og kombinerer holdbarhed under alle forhold med præcisionsoptik til atleter, der går ud over det forventede. Den letvægtsramme med halv kant holder dit synsfelt helt åbent, så du kan se rødder, højder og stiens skiftende konturer uden at gå glip af noget. De er klar til alt, hvad bjerget byder på.
Fordele
- Stellets størrelse: 71 mm brede glas, 19 mm bred næsebro, 130 mm lange brillestænger
- Fotokromiske glas tilpasser sig lysintensiteten i realtid og giver den rigtige dækning under alle lysforhold.
- Nike Max Optics med antireflekterende belægning hjælper med at reducere lysrefleksion og giver præcist syn fra alle vinkler.
- En buet skærm med en krumning på 6 giver medium tildækning med moderat perifer lysblokering.
- Justerbar næsepude og brillestænger i TPE-gummi giver bedre greb og friktion selv under våde forhold.
Produktoplysninger
- Flere steder, hvor stropperne kan fastgøres.
- Det indsprøjtede stelmateriale kommer fra mindst 40% ricinusolie.
- 100 % UVA- og UVB-beskyttelse.
- Vist farve: Anthracite/Wolf Grey
- Stylenr.: IQ9344-060
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike ACG Vista Peak