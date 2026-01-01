Nike ACG-utility-vest til større børn

Nike ACG

529,90 kr.

Klar til eventyr? Lad kompasset på din lynlåsstrop vise vej. Saml sten i en af dine mange lommer, og medbring en vandbeholder i den store baglomme. Når du er færdig med at have denne vest på, kan den foldes ned i sin egen lomme, så den er nem at opbevare. Så hvad venter du på? Gå på opdagelse!

Kortlæg vejen

Denne tovejslynlås har noget helt særligt – et kompas på den øverste lynlåsstrop hjælper med at vise dig vej mod nord.

Design, som er nemt at pakke sammen

Har du brug for at tage et lag af? Hele denne vest kan pakkes ned i sin egen lomme for nem opbevaring. Når den er pakket væk, giver spændet og løkken dig mulighed for at klipse den fast på din rygsæk, så du kan bære den og stadig have hænderne fri.