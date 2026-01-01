Genanvendte materialer
Nike ACG
Utility-vest til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Klar til eventyr? Lad kompasset på din lynlåsstrop vise vej. Saml sten i en af dine mange lommer, og medbring en vandbeholder i den store baglomme. Når du er færdig med at have denne vest på, kan den foldes ned i sin egen lomme, så den er nem at opbevare. Så hvad venter du på? Gå på opdagelse!
- Vist farve: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
- Stylenr.: IF8294-097
Nike ACG
Klar til eventyr? Lad kompasset på din lynlåsstrop vise vej. Saml sten i en af dine mange lommer, og medbring en vandbeholder i den store baglomme. Når du er færdig med at have denne vest på, kan den foldes ned i sin egen lomme, så den er nem at opbevare. Så hvad venter du på? Gå på opdagelse!
Kortlæg vejen
Denne tovejslynlås har noget helt særligt – et kompas på den øverste lynlåsstrop hjælper med at vise dig vej mod nord.
Design, som er nemt at pakke sammen
Har du brug for at tage et lag af? Hele denne vest kan pakkes ned i sin egen lomme for nem opbevaring. Når den er pakket væk, giver spændet og løkken dig mulighed for at klipse den fast på din rygsæk, så du kan bære den og stadig have hænderne fri.
Produktoplysninger
- Hægtelukning på lomme
- Lynlåslomme
- Broderede ACG- og Swoosh-logoer
- Hoveddel: 100 % nylon. Mesh: 100% polyester.
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
- Stylenr.: IF8294-097
Størrelse og pasform
- Drengemodellen har størrelse M på og er 155 cm høj
- Pigemodellen har størrelse M på og er 150 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
- Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.
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Nike ACG