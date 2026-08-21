Nike ACG Ultrafly Trail-konkurrenceløbesko

Nike ACG Ultrafly Trail

1.849 kr.

Ultralet skum og forbedret greb øger din hastighed på stierne.

Ultrafly Trail tager det, du elsker ved originalen, og forfiner det, så du kan stå distancen. Det fjedrende ZoomX-skum er mere responsivt, og kulfiberpladen i fuld længde er blødere, så du får et jævnt løb. Ydersålen hjælper med at reducere vægten, samtidig med at den giver et forbedret greb, når kilometrene hober sig op.

ZoomX-skum

Ultraresponsiv ZoomX-mellemsål i skum leverer Nikes højeste energiudbytte med en stabil følelse på løbeturen. Skummet er "udpakket" i hælen for endnu bedre responsivitet.

Åndbar overdel i mesh

Du behøver ikke bekymre dig om vandpytter eller vandløb – overdelen er lavet til at aflede vand. Den er også let, slidstærk og åndbar.

Mere fleksibilitet

Tag kampen op med teknisk terræn med kulfiberpladen i fuld længde. Vi har reduceret stivheden sammenlignet med den originale Ultrafly for at give bedre kontrol på løbestierne.

Bedre greb

Stå distancen med Vibram® Megagrip-ydersålen. Den er designet til at give dig holdbarhed og forbedret greb på vådt terræn.