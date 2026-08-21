 
billede 1 af 8
Gode bedømmelser
Nike ACG Ultrafly Trail-konkurrenceløbesko - sort/Photon Dust/Photon Dust

Nike ACG Ultrafly Trail

Trail-konkurrenceløbesko

1.849 kr.
sort/Photon Dust/Photon Dust
Hyper Crimson/Total Orange/Vivid Purple/hvid
Volt Tint/Steam/Sea Glass/Burgundy Ash
Baltic Blue/Court Blue
Light Crimson/Summit White/Summit White/Pure Platinum
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Sail/hvid/Safety Orange/sort
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

  • Vist farve: sort/Photon Dust/Photon Dust
  • Stylenr.: HF5668-001

Nike ACG Ultrafly Trail

1.849 kr.

Ultralet skum og forbedret greb øger din hastighed på stierne.

Ultrafly Trail tager det, du elsker ved originalen, og forfiner det, så du kan stå distancen. Det fjedrende ZoomX-skum er mere responsivt, og kulfiberpladen i fuld længde er blødere, så du får et jævnt løb. Ydersålen hjælper med at reducere vægten, samtidig med at den giver et forbedret greb, når kilometrene hober sig op.

ZoomX-skum

Ultraresponsiv ZoomX-mellemsål i skum leverer Nikes højeste energiudbytte med en stabil følelse på løbeturen. Skummet er "udpakket" i hælen for endnu bedre responsivitet.

Åndbar overdel i mesh

Du behøver ikke bekymre dig om vandpytter eller vandløb – overdelen er lavet til at aflede vand. Den er også let, slidstærk og åndbar.

Mere fleksibilitet

Tag kampen op med teknisk terræn med kulfiberpladen i fuld længde. Vi har reduceret stivheden sammenlignet med den originale Ultrafly for at give bedre kontrol på løbestierne.

Bedre greb

Stå distancen med Vibram® Megagrip-ydersålen. Den er designet til at give dig holdbarhed og forbedret greb på vådt terræn.

Produktoplysninger

  • Vægt: Ca. 287 g (størrelse 44 til mænd)
  • Hældrop: 8,5 mm
  • Vist farve: sort/Photon Dust/Photon Dust
  • Stylenr.: HF5668-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (42)

4.7 stjerner

  • brilliant

    GauriD468641112

    brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.

  • Awesome Pair

    n2nie

    Amazing pair of shoes. I’m a frequent runner on the road and trail (light to mild terrain). Very stable on the heel and very light. The shoes have energy return and you can feel it. It wants you to go faster. I have put in 30 miles and it feels great. Will buy another pair.

  • The best!

    RuNaP313470693

    The ACG Ultrafly performs exceptionally well off‑road. Great traction, durable materials, and a secure fit make them ideal for fast, confident runs on mixed terrain.

Nike ACG Ultrafly Trail-konkurrenceløbesko

Nike ACG Ultrafly Trail

1.849 kr.

Letvægtshastighed, greb og energiudbytte, uanset forholdene.

Specialudviklet til

Trailløb og -konkurrenceløb

Terræn

Mindre teknisk til meget teknisk

Stødabsorbering

Responsiv

Skoens vægt

Ca. 287 gram (størrelse 44 til mænd)

Hældrop

8,5 mm

Tekniske oplysninger

Skoens vægt

287 gram (størrelse 44 til mænd)

Hældrop

8,5 mm

Med power fra

Flyplate i kulfiber i fuld længde, ZoomX-skum og Vibram® Megagrip

Hvad er nyhederne?

    • Vores nyeste udgave af ZoomX-skum giver slidstyrke, blødhed og responsivitet, der er skabt til trailløb.
    • Kulfiberpladen i fuld længde har reduceret stivhed sammenlignet med den oprindelige Ultrafly.
    • Vibram® Megagrip-ydersålen giver enestående greb ude i naturen med mindre vægt. De strategisk placerede knopper giver greb, når løbeturen går op eller ned ad bakke.

Funktioner til performance

  • ZoomX-skum

    Ultraresponsiv ZoomX-mellemsål i skum leverer Nikes højeste energiudbytte med en stabil følelse på løbeturen.

  • Åndbar overdel i mesh

    Du behøver ikke bekymre dig om vandpytter eller vandløb – overdelen er lavet til at aflede vand. Den er også let, slidstærk og åndbar.

  • Mere fleksibilitet

    Tag kampen op med teknisk terræn med kulfiberpladen i fuld længde. Vi har reduceret stivheden sammenlignet med den originale Ultrafly for at give bedre kontrol på løbestierne.

  • Bedre greb

    Stå distancen med Vibram® Megagrip-ydersålen. Den er designet til at give dig holdbarhed og forbedret greb på vådt terræn.

hero
Caleb Olson

"Det har været min allrounder til konkurrence, som har fået mig øverst på podiet til nogle af mine største konkurrencer."

Caleb Olson

2025 Western States Champion

Fuldend looket