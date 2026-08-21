Nike ACG Ultrafly Trail-konkurrenceløbesko

brilliant
GauriD468641112
brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike ACG Ultrafly Trail
Ultralet skum og forbedret greb øger din hastighed på stierne.
Ultrafly Trail tager det, du elsker ved originalen, og forfiner det, så du kan stå distancen. Det fjedrende ZoomX-skum er mere responsivt, og kulfiberpladen i fuld længde er blødere, så du får et jævnt løb. Ydersålen hjælper med at reducere vægten, samtidig med at den giver et forbedret greb, når kilometrene hober sig op.
Ultraresponsiv ZoomX-mellemsål i skum leverer Nikes højeste energiudbytte med en stabil følelse på løbeturen. Skummet er "udpakket" i hælen for endnu bedre responsivitet.
Du behøver ikke bekymre dig om vandpytter eller vandløb – overdelen er lavet til at aflede vand. Den er også let, slidstærk og åndbar.
Tag kampen op med teknisk terræn med kulfiberpladen i fuld længde. Vi har reduceret stivheden sammenlignet med den originale Ultrafly for at give bedre kontrol på løbestierne.
Stå distancen med Vibram® Megagrip-ydersålen. Den er designet til at give dig holdbarhed og forbedret greb på vådt terræn.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.7 stjerner
brilliant
GauriD468641112
brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.
Awesome Pair
n2nie
Amazing pair of shoes. I’m a frequent runner on the road and trail (light to mild terrain). Very stable on the heel and very light. The shoes have energy return and you can feel it. It wants you to go faster. I have put in 30 miles and it feels great. Will buy another pair.
The best!
RuNaP313470693
The ACG Ultrafly performs exceptionally well off‑road. Great traction, durable materials, and a secure fit make them ideal for fast, confident runs on mixed terrain.
Nike ACG Ultrafly Trail
Specialudviklet til
Terræn
Stødabsorbering
Skoens vægt
Hældrop
Skoens vægt
287 gram (størrelse 44 til mænd)
Hældrop
8,5 mm
Med power fra
Flyplate i kulfiber i fuld længde, ZoomX-skum og Vibram® Megagrip
Caleb Olson
2025 Western States Champion