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ACG "Tuff Fleece"-sweatshirt med rund hals til kvinder - Dark Smoke Grey/hvid

Genanvendte materialer

ACG "Tuff Fleece"

Sweatshirt med rund hals til kvinder

849,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Er det køligt udenfor? På med lagene i letvægts-Tuff-fleece. Denne sweatshirt, der fremstillet i kraftigt french terry-fleece, føles blød og struktureret. Vi har tilføjet Dri-FIT-teknologi til dage, hvor du er nødt til at tilføje et lag af åndbar varme til dit outfit.


  • Vist farve: Dark Smoke Grey/hvid
  • Stylenr.: IU8168-070

ACG "Tuff Fleece"

849,90 kr.

Er det køligt udenfor? På med lagene i letvægts-Tuff-fleece. Denne sweatshirt, der fremstillet i kraftigt french terry-fleece, føles blød og struktureret. Vi har tilføjet Dri-FIT-teknologi til dage, hvor du er nødt til at tilføje et lag af åndbar varme til dit outfit.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Den rummelige pasform ved skuldrene og i kroppen gør det nemt at bruge den som lag over en base.

Produktoplysninger

  • 75% bomuld/25% polyester
  • Krave, manchetter og kant i rib.
  • Strop i nakken
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Dark Smoke Grey/hvid
  • Stylenr.: IU8168-070

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 175 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    ACG "Tuff Fleece"-sweatshirt med rund hals til kvinder

    ACG "Tuff Fleece"

    849,90 kr.

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