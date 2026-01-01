ACG "Tuff Fleece"-sweatshirt med rund hals til kvinder

Er det køligt udenfor? På med lagene i letvægts-Tuff-fleece. Denne sweatshirt, der fremstillet i kraftigt french terry-fleece, føles blød og struktureret. Vi har tilføjet Dri-FIT-teknologi til dage, hvor du er nødt til at tilføje et lag af åndbar varme til dit outfit.

Vist farve: Dark Smoke Grey/hvid

Stylenr.: IU8168-070