Genanvendte materialer
ACG "Tuff Fleece"
Sweatshirt med rund hals til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Er det køligt udenfor? På med lagene i letvægts-Tuff-fleece. Denne sweatshirt, der fremstillet i kraftigt french terry-fleece, føles blød og struktureret. Vi har tilføjet Dri-FIT-teknologi til dage, hvor du er nødt til at tilføje et lag af åndbar varme til dit outfit.
- Vist farve: Dark Smoke Grey/hvid
- Stylenr.: IU8168-070
ACG "Tuff Fleece"
Er det køligt udenfor? På med lagene i letvægts-Tuff-fleece. Denne sweatshirt, der fremstillet i kraftigt french terry-fleece, føles blød og struktureret. Vi har tilføjet Dri-FIT-teknologi til dage, hvor du er nødt til at tilføje et lag af åndbar varme til dit outfit.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Den rummelige pasform ved skuldrene og i kroppen gør det nemt at bruge den som lag over en base.
Produktoplysninger
- 75% bomuld/25% polyester
- Krave, manchetter og kant i rib.
- Strop i nakken
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Dark Smoke Grey/hvid
- Stylenr.: IU8168-070
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 175 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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ACG "Tuff Fleece"