ACG Tuff Fleece Dri-FIT-sweatshirt med rund hals til mænd

Er det køligt udenfor? På med lagene i letvægts-Tuff-fleece. Denne sweatshirt, der er fremstillet i ubørstet french terry-fleece, føles blød og struktureret. Vi har tilføjet Dri-FIT-teknologi, der transporterer sved væk, så du får et lag af åndbar varme.

Vist farve: Safety Orange/hvid

Stylenr.: IU8162-819