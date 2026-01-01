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ACG Tuff Fleece Dri-FIT-sweatshirt med rund hals til mænd - Safety Orange/hvid

Genanvendte materialer

ACG Tuff Fleece

Dri-FIT-sweatshirt med rund hals til mænd

849,90 kr.
Safety Orange/hvid
Summit White/sort
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Er det køligt udenfor? På med lagene i letvægts-Tuff-fleece. Denne sweatshirt, der er fremstillet i ubørstet french terry-fleece, føles blød og struktureret. Vi har tilføjet Dri-FIT-teknologi, der transporterer sved væk, så du får et lag af åndbar varme.


  • Vist farve: Safety Orange/hvid
  • Stylenr.: IU8162-819

ACG Tuff Fleece

849,90 kr.

Er det køligt udenfor? På med lagene i letvægts-Tuff-fleece. Denne sweatshirt, der er fremstillet i ubørstet french terry-fleece, føles blød og struktureret. Vi har tilføjet Dri-FIT-teknologi, der transporterer sved væk, så du får et lag af åndbar varme.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Den rummelige pasform ved skuldrene og i kroppen gør det nemt at bruge den som lag over en base.

Produktoplysninger

  • 75% bomuld/25% polyester
  • Manchetter, krave og søm i rib
  • Strop i nakken
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Safety Orange/hvid
  • Stylenr.: IU8162-819

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    ACG Tuff Fleece Dri-FIT-sweatshirt med rund hals til mænd

    ACG Tuff Fleece

    849,90 kr.

    Fuldend looket

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