Genanvendte materialer
ACG Trailwind
Dri-FIT ADV-shorts til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Ved første øjekast ser disse strømlinede shorts enkle ud. Når man ser nærmere efter, kan man se, at de har otte lommer og er lavet af elastisk vævet stof, der føles køligt og åndbart, uanset hvor langt man løber.
- Vist farve: Light Army/hvid
- Stylenr.: IU8158-320
ACG Trailwind
Ved første øjekast ser disse strømlinede shorts enkle ud. Når man ser nærmere efter, kan man se, at de har otte lommer og er lavet af elastisk vævet stof, der føles køligt og åndbart, uanset hvor langt man løber.
Avanceret teknologi
Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
Lommer i massevis
Seks indstikslommer på linningen og to i indershortsene. Det betyder, at du har masser af opbevaringsplads til geler, salttabletter og andre små vigtige ting til løbeturen.
Flot pasform
Elastisk linning med snoretræk giver dig mulighed for at justere pasformen efter dine præferencer. Slidser i siden giver ubegrænset bevægelsesfrihed.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 100 % polyester. Linning: 78% polyester/22% elastan. Mesh: 82 % polyester/18 % elastan. Indershorts: 92 % polyester/8 % elastan.
- Elastisk kant på indershorts
- En elastisk linning med indvendigt snoretræk
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Light Army/hvid
- Stylenr.: IU8158-320
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 173 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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ACG Trailwind