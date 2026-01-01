ACG Trailwind Dri-FIT ADV-shorts til kvinder

ACG Trailwind

649,90 kr.

Ved første øjekast ser disse strømlinede shorts enkle ud. Når man ser nærmere efter, kan man se, at de har otte lommer og er lavet af elastisk vævet stof, der føles køligt og åndbart, uanset hvor langt man løber.

Avanceret teknologi

Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.

Lommer i massevis

Seks indstikslommer på linningen og to i indershortsene. Det betyder, at du har masser af opbevaringsplads til geler, salttabletter og andre små vigtige ting til løbeturen.

Flot pasform

Elastisk linning med snoretræk giver dig mulighed for at justere pasformen efter dine præferencer. Slidser i siden giver ubegrænset bevægelsesfrihed.